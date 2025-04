Pregunta parlamentària

Andorra Endavant demana reforçar el control de les ajudes socials per combatre el frau i garantir-ne la justícia

La consellera insta a l'Executiu a aplicar mesures efectives per assegurar que els recursos públics arribin realment a les persones vulnerables

La consellera general del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, ha registrat una pregunta parlamentària adreçada al Govern, centrada en el control de les ajudes públiques i la lluita contra el frau social al Principat.

La iniciativa respon a la voluntat de garantir que els recursos públics arribin de manera efectiva a les persones que realment els necessiten. En aquest sentit, Amador insta l’Executiu a detallar quines mesures té previst aplicar per reforçar els mecanismes de control, prevenir possibles abusos i sancionar les situacions de frau “de manera eficient i justa”. “La cohesió social i la justícia passen per unes ajudes socials ben dirigides. Cal assegurar-se que aquestes prestacions es destinen a les persones vulnerables i no es converteixen en una porta oberta a l’abús”, ha declarat la consellera.

La pregunta plantejada inclou diversos aspectes, com ara la implementació de noves eines de control, l’ús de tecnologies per detectar fraus, l’avaluació de l’impacte de les mesures que ja s’han posat en marxa i les garanties per evitar que persones en situació de vulnerabilitat es vegin afectades injustament pels mecanismes de control.