Demanda parlamentària

Andorra Endavant advoca per equiparar els permisos de maternitat i paternitat amb una reforma estructural

La iniciativa planteja permisos igualitaris, intransferibles i remunerats per a cada progenitor per avançar cap a la corresponsabilitat real

El grup parlamentari d’Andorra Endavant ha registrat aquest dijous una proposta d’acord al Consell General per impulsar una reforma legal que equipari els drets de maternitat i paternitat. L’objectiu és posar fi a una discriminació estructural que, segons la formació, manté desigualtats i rols de gènere en l’àmbit de la criança, i que encara avui penalitza la corresponsabilitat real entre progenitors.

La iniciativa respon a una demanda creixent de la societat i, molt especialment, a les reivindicacions que l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) ha formulat durant els darrers anys. La presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner, ha defensat la proposta com “un pas legislatiu necessari”, però també com una aposta per una societat “més justa, més igualitària i més conciliadora”. Segons ha afirmat, “la igualtat no pot ser un eslògan: s’ha de construir amb mesures concretes i valentes”.

La proposta d’acord registrada planteja la creació d’un nou permís de naixement igualitari, intransferible i remunerat per a cada progenitor, que substitueixi els permisos actuals. També demana que s’estableixi un calendari d’implementació progressiva i que es garanteixi la intransferibilitat dels permisos entre progenitors, per evitar que la càrrega de cures continuï recaient majoritàriament en les mares. Alhora, es proposa regular un permís de cura del nadó remunerat i transferible de fins a 22 dies laborables, amb l’objectiu de facilitar l’alletament i la cura compartida en els primers mesos, seguint les recomanacions sanitàries internacionals.

El text inclou també la petició d’un estudi econòmic que analitzi tant el cost de la nova prestació per al segon progenitor o progenitora com els possibles estalvis derivats dels ajuts a les escoles bressol i de la despesa sanitària infantil. Finalment, s’insta el Govern a impulsar campanyes de sensibilització i informació per fomentar un ús equitatiu dels permisos de naixement entre homes i dones, amb l’objectiu de trencar amb els estereotips de gènere encara presents a la societat.