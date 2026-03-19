El Principat dona llum verda a 108 recomanacions de l’ONU i en manté 41 en estudi en matèria de drets humans

El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides ha aprovat aquest dijous per consens l’informe relatiu a les recomanacions d’Andorra en el marc del quart cicle de l’Examen Periòdic Universal (EPU). Andorra ha acceptat totalment 108 de les 150 recomanacions i parcialment una, segons ha informat el Govern. L’adopció de l’informe s’ha fet a Ginebra i ha estat anunciada per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en un discurs previ enregistrat. Segons ha indicat, el procés respon a un treball “transversal entre els diferents ministeris” amb la voluntat d’assumir compromisos “realistes i assolibles” d’acord amb les capacitats del país.
L’EPU és un mecanisme que revisa periòdicament el compliment dels drets humans en els estats membres de l’ONU. En aquest marc, els països presenten els seus avenços i reptes, reben recomanacions d’altres estats i defineixen compromisos en àmbits concrets. Segons el Govern, les recomanacions acceptades s’alineen amb reformes ja iniciades o previstes a curt termini en àmbits com la igualtat i la no-discriminació, la lluita contra la violència de gènere i domèstica, la protecció de la infància, la inclusió de les persones amb discapacitat i el reforç de la cohesió social.
En relació amb el cicle anterior, Andorra ha indicat que ha implementat el 81% de les recomanacions acceptades el 2020, mentre que el 19% restant es troba en fase final d’implementació. Entre els àmbits destacats, el Govern ha assenyalat el reforç del marc legislatiu en igualtat, les mesures contra la violència de gènere, les polítiques d’habitatge assequible i la inclusió educativa, amb el 98,6% dels alumnes amb discapacitat escolaritzats en entorns ordinaris.
Pel que fa als compromisos internacionals, l’Executiu ha indicat que continua avançant en l’adhesió a instruments clau en matèria de drets humans, entre els quals la ratificació del Pacte internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals. En l’àmbit de la infància, el Govern ha aprovat recentment un projecte de llei per reforçar la protecció dels infants i adolescents, especialment en l’entorn digital, i treballa en la reforma de la legislació relativa als drets de les persones amb discapacitat.
D’altra banda, Andorra ha pres en consideració 41 recomanacions que requereixen una anàlisi més aprofundida o un desplegament normatiu posterior. Segons ha argumentat l’Executiu, aquesta decisió es pren amb la voluntat de garantir el compliment efectiu dels compromisos. En aquest sentit, Tor ha afirmat que “el respecte i la protecció dels drets humans són al centre de totes les polítiques públiques” i ha subratllat que la participació d’Andorra en l’EPU es basa en un esperit de “transparència, responsabilitat i millora contínua”.
Finalment, el Govern ha indicat que treballarà per establir, abans de la finalització del quart cicle, un mecanisme nacional per a la implementació, el seguiment i l’elaboració d’informes sobre les recomanacions, amb l’objectiu de reforçar-ne l’eficàcia i la coherència.