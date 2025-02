Alemanya gira a la dreta mentre Andorra busca el seu lloc en una Europa en dubte

Les eleccions federals a Alemanya han marcat un nou escenari polític amb la victòria de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) amb un 28,6% dels vots, seguida per l’ascens de l’extrema dreta d’Alternativa per Alemanya (AfD), qui ha obtingut més del 20% dels sufragis. Aquest resultat reflecteix una Alemanya dividida, amb una extrema dreta en creixement i una classe política tradicional en crisi.

Friedrich Merz, líder de la CDU, ha declarat que la seva prioritat serà recuperar la capacitat de govern i fer que Alemanya torni a ser fiable a Europa. No obstant això, la creixent influència de l’AfD al Bundestag i la fragmentació política podrien complicar la formació d’una coalició estable i influir en la política europea d’Alemanya. El context internacional afegeix més pressió, amb un augment de tensions geopolítiques i una Unió Europea que s’enfronta a dificultats internes i externes.

Segons el politòleg de l’AR+I, Yvan Lara, “la Unió Europea potser no és sexy, però és l’única alternativa possible”. En un escenari global on el conflicte pren força sobre la cooperació, les economies europees, inclosa l’alemanya, necessiten estructures regionals per mantenir la seva estabilitat. Lara apunta que “quan el conflicte domina i la cooperació es torna menys útil, només hi ha dues alternatives: l’individualisme o reforçar estructures regionals”.

Andorra, en ple procés de negociació de l’Acord d’associació amb la UE, observa aquests esdeveniments amb atenció. Tot i que el Govern defensa aquest acord com una oportunitat per al país, la seva ratificació pels estats membres encara està pendent, així com la definició de les parts mixtes i la concreció d’una data per al referèndum. L’ascens de l’euroescepticisme a diversos països i la incertesa sobre el futur de la Unió Europea generen dubtes sobre la viabilitat d’aquest projecte.

Lara assenyala que “hi ha elements del debat que són nous, que exploten temes com la sobirania, la immigració i la seguretat sense arguments sòlids”. Aquest tipus de discursos han estat utilitzats per moviments populistes a tot Europa per guanyar suport polític, i Andorra no està exempta d’aquesta dinàmica.

A nivell econòmic, l’Acord arriba en un moment en què la UE enfronta obstacles significatius, com la guerra comercial amb els Estats Units i la incertesa de les relacions amb la Xina. Els aranzels que Washington vol imposar a Europa podrien afectar el comerç europeu i, per extensió, l’economia andorrana. Lara destaca que “si Europa va malament, Andorra va malament”. L’economia del país depèn en gran mesura de França i Espanya, i qualsevol desestabilització en aquests països podria tenir un impacte directe en els sectors clau del Principat, com el turisme i les finances.

L’Acord d’associació suposa la integració del país en un projecte europeu que encara ha de resoldre moltes incerteses. La UE continua debatent com afrontar els seus propis desafiaments i no ha definit plenament les condicions de l’Acord. A més, el creixement de l’extrema dreta en països clau i l’augment de l’euroescepticisme posen en qüestió la seva cohesió.

Els defensors de l’Acord argumenten que el mercat únic europeu aportarà beneficis econòmics i estabilitat, mentre que els crítics alerten que la UE actual no ofereix les mateixes garanties que en dècades anteriors. Andorra es troba en un moment crucial en què l’adhesió a la Unió Europea podria suposar un impuls econòmic, però també comporta riscos en un context d’incertesa política i econòmica a nivell europeu.