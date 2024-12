Aconseguir la sobirania elèctrica de FEDA, el llegat inesborrable de Josep Pintat-Solans

La cerimònia de condecoració de la Creu dels Set Braços a títol pòstum a l’excap de Govern, Josep Pintat-Solans, ha replegat aquesta tarda al Museu de l’Electricitat MW la presència de nombroses autoritats destacant la del seu fill, Josep Pintat Forné, qui ha hagut de recollir el guardó al seu nom. “El 20 d’octubre van fer 17 anys que ens falta, és molt de temps. Igualment, molt agraït per aquest detall”, ha al·legat visiblement emocionat un Pintat que s’ha apropat a la premsa minuts d’abans de començar l’acte ulterior. Això sí, l’excònsol major de Sant Julià de Lòria i expresident del grup parlamentari Liberal entre 2015 i 2017, ha deixat anar el desig que “en el futur totes les medalles que es puguin atorgar no siguin a títol pòstum, ja que això és realment la part més negativa“.

Entre els aspectes que per a Pintat han sigut determinants en la figura i trajectòria política del seu pare ha citat que es “veia com un visionari, però per a nosaltres era més que això, un amic fidel”. També ha revelat que es va haver de formar en un nucli familiar molt complicat, sota uns valors molt ferms i, tot i això, “es mostrava sempre com una persona molt pragmàtica i reflexiva, amb un do per rebre a la gent admirable”, ha concretat. Al mateix temps, l’economista andorrà ha sostret que a l’Andorra d’abans “tothom es coneixia i entre els diferents mitjans, ja fossin socials, sanitaris o administratius, tots col·laboraven i s’ajudaven”, i que cada llar del país s’il·lumina gràcies al seu llegat; a la llum de FEDA, “la qual va aconseguir rescatar la sobirania del país”.

El membre de la Comissió Legislativa de Sanitat del Principat ha reiterat aquest aspecte de la sobirania elèctrica, un punt que per Pintat-Solans “era el focus de la seva visió i que apel·lava des del cor a tots els ciutadans que la recolzessin”. Recordem, tot en una època feudal on a Andorra no hi havia encara Constitució, i que va suposar “un punt de vaga molt important sobre la taula”. Una negociació que segons ha explicat Pintat, “va venir ocasionada per la conjuntura d’Espanya fins a la Comunitat Econòmica Europea”, deixant així un conjunt de valors i serveis inesborrables per a tots els futurs ciutadans i generacions que s’han criat al poble andorrà.

En acabar de comparèixer, ha sigut el cap de Govern abans de pujar al faristol, Xavier Espot, qui ha volgut aclarir als informadors presents a qui es condecora amb la Creu dels Set Braços. “És una distinció que s’ha d’atorgar automàticament a tots els excaps de Govern i a tots els exsíndics”, ha puntualitzat Espot, qui no s’ha pogut desfer en més elogis envers el qui ha titllat de “figura incontestable de la història moderna d’Andorra”. Un aspecte que també pel mandatari ha sigut fonamental ha sigut la consolidació del Govern com a institució pròpia, a qui també li ha atribuït aquest mèrit. A més de la compra de la central hidroelèctrica de l’antiga FHASA, motiu pel qual el cap de Govern ha revelat que l’acte pòstum s’havia de celebrar a la seva seu.

D’altra banda, Espot també ha posat en relleu el seu important paper per l’apropament amb Europa, qui ha subratllat que “ara més que mai, i a causa del nostre Acord d’associació, està de rabiosa actualitat”. Dues fites que pel mandatari deixaran per sempre la seva marca al país, a banda de categoritzar-lo, i coincidint així amb el que havia dit abans Pintat, “de visionari i de veritable home d’estat“. Un altre aspecte que tampoc ha volgut passar per alt Espot és que gràcies a Pintat-Solans existeix i es va establir l’Escola Andorrana, amb la qual sense ella “tampoc entendriem la nostra realitat i identitat com a país”.

La regulació dels sistemes bancaris amb la figura d’una supervisió dels mateixos també ha sigut objecte del cap de Govern per a moltes les fites de Pintat. “Una sèrie de decisions que al seu moment van ser indegudament incompreses, però que 20 o 30 anys més tard, han demostrat ser del tot encertades“, ha sentenciat Espot. L’acte ha conclòs amb els deguts discursos d’Espot, en primer lloc, i de Pintat Forné, per últim, i amb l’atorgament ulterior consegüent del citat distintiu.