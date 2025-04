Jornada festiva i cultural

La Diada de Sant Jordi omple la plaça Laurèdia de llibres, roses i propostes per a totes les edats

Sant Julià celebra una jornada festiva amb autors locals, tallers infantils i un mural col·lectiu que reforça el caràcter comunitari de la parròquia

Aquest 23 d’abril, Sant Julià de Lòria s’ha omplert de vida per celebrar la Diada de Sant Jordi amb una jornada festiva i cultural a la plaça Laurèdia. Amb 13 paradetes — quatre de roses, tres de llibres i sis d’artesania — i la presència de 15 autors andorrans, la parròquia ha tornat a posar en valor una de les tradicions més estimades del calendari. Una de les grans novetats d’enguany és la creació d’un mural col·lectiu de Sant Jordi, el qual es podrà pintar durant la tarda i que, més tard, s’exposarà al vestíbul del Centre Cultural. A més, les famílies poden gaudir de tallers infantils de manualitats i d’una edició especial del servei de Bibliovacances, pensada per apropar la lectura als més petits.

Per a Rosa María Salas, del Col·legi Espanyol Maria Moliner, Sant Jordi va molt més enllà de la venda de roses. Amb l’ajuda dels alumnes de 3r i 4t d’ESO, venen entre 1.000 i 1.500 roses cada any per finançar el seu viatge de fi de curs. “És un dia molt especial, una barreja de llibres, roses i emocions”, ha comentat per a aquest mitjà. Enguany, reconeix que la jornada és “una mica estranya”, però no perd la il·lusió: “Crec que aquesta tradició continuarà molts anys”, ha afirmat.

També s’hi ha estrenat avui la Joana, venedora de la floristeria Àngels i originària de Llatinoamèrica. És la seva primera Diada de Sant Jordi, i la viu amb entusiasme: “No coneixia la llegenda fins que vaig arribar a Andorra. Em sembla molt bonica i especial”. El seu objectiu sembla clar: vendre més de 20 o 30 roses i descobrir una festa que, segons diu, “és tota una mostra d’afecte”.

La jornada ha comptat també amb la presència de la cònsol menor, Sofia Cortesao, qui ha volgut ressaltar el caràcter comunitari de la parròquia: “El que ens caracteritza és la comunitat, les associacions i és un reflex de què som a Sant Julià, que som gent que fem poble i intentem ajudar a la resta”. A més, ha aprofitat la visita per comprar un drac per al seu fill i un llibre per a la seva filla, exemplificant l’essència familiar i propera de la celebració.

Amb roses, llibres, tallers i molta participació, Sant Julià de Lòria ha deixat clar que la Diada de Sant Jordi continua viva, i que el seu futur passa per mantenir aquest equilibri entre tradició, creativitat i esperit de poble.