L’estudi de connexió de les xarxes d’aigua de la capital i Escaldes és adjudicat per 12.480 euros

El Comú d’Andorra la Vella ha fet pública l’adjudicació definitiva del servei de redacció de l’estudi sobre les diferents opcions de connexió entre les xarxes d’abastament d’aigua potable de la capital i Escaldes-Engordany. Aquesta adjudicació recau en l’empresa ENGINESA, segons informa l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

El preu cert del contracte ascendeix a 12.480 euros, sense incloure l’IGI, i el termini d’execució dels treballs serà de 12 setmanes. Cal recordar que aquest estudi té com a objectiu analitzar les opcions per interconnectar les xarxes d’abastament d’aigua de les dues parròquies, un projecte clau per millorar la gestió dels recursos hídrics al país. L’anunci inicial del concurs nacional per a aquest servei es va publicar al BOPA el 6 de novembre del 2024, després de la convocatòria del 29 d’octubre del mateix any.