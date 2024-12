L’ACODA demana estendre el sistema de quotes a la construcció a tots els comuns

L’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (ACODA) ha enviat una carta a tots els comuns, instant-los a adoptar un sistema de quotes en la construcció similar al que es va implantar al juny al Comú de la Massana. Aquest sistema limita la superfície autoritzable anual a 22.548 metres quadrats, amb l’objectiu de facilitar un creixement sostenible i permetre una millor planificació de les obres.

En resposta, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha valorat positivament la petició d’ACODA durant la sessió de Comú d’aquest dimarts i ha explicat com aquest sistema ha contribuït a organitzar el desenvolupament urbanístic a la parròquia: “La carta que ens ha adreçat ACODA demana que tots els comuns mirem d’implantar un sistema de quotes que també els ajudi a ells a organitzar la seva feina, ja que es troben desbordats a nivell de projectes”, ha explicat Sansa.

El model de quotes de la Massana distribueix el topall de metres quadrats en quatre quarts, la qual cosa segons Sansa, crea diferències en la velocitat d’execució dels projectes segons la zona. “El percentatge es va establir per quarts. Això significa que hi ha alguns quarts on les quotes s’han exhaurit molt ràpidament, mentre que en d’altres caldrà esperar diversos anys per poder desenvolupar tot el que es vol tirar endavant”, ha detallat.

La cònsol ha exemplificat aquesta situació amb els projectes previstos a la zona de Sant Cristòfol. “Els metres estan limitats i només es poden executar aquells que estan estipulats a nivell de quota. Això implica que alguns promotors han pogut incloure diversos xalets o habitatges unifamiliars, però altres projectes no podran entrar en la quota de l’any vinent”, ha explicat.

Aquest sistema, inspirat en els models de creixement sostenible de certs cantons suïssos, busca un desenvolupament urbanístic equilibrat que permeti compatibilitzar les necessitats del sector amb la sostenibilitat. “Creiem que aquesta és una manera responsable de gestionar el nostre territori i d’adaptar-nos a les necessitats actuals, tant del sector com de la població”, ha remarcat Sansa.

L’ACODA ha expressat la seva confiança en aquest model, argumentant que la seva extensió a altres comuns ajudaria a millorar la planificació i reduiria la pressió sobre el territori. A més, permetria al sector de la construcció treballar de manera més ordenada i eficient, atenent les necessitats de cada zona amb més previsió.

Per la seva part, el Comú de la Massana manté el seu compromís amb aquest sistema de quotes i amb el control del creixement urbanístic. “El que volem és garantir un desenvolupament sostenible, limitar l’impacte al territori i, alhora, donar temps a poder realitzar les inversions que calen, com les relacionades amb el sistema d’aigües”, ha conclòs Sansa.