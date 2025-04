Modificació de la LOGTU

La Massana aprova per unanimitat allargar fins al 2026 la suspensió de llicències urbanístiques

La pròrroga permetrà continuar amb el procés d’actualització urbanística i les inversions en xarxes hídriques iniciades fa dos anys

El ple del Consell del Comú de la Massana ha aprovat aquest dimarts, per unanimitat, l’allargament de la suspensió temporal de les llicències de parcel·lació i noves urbanitzacions. La mesura es podrà mantenir vigent gràcies a la modificació recent de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU), la qual permet estendre la suspensió fins a un màxim de 18 mesos. La suspensió inicial es va decretar el 24 d’abril del 2024, i estava previst que finalitzés demà. Amb la nova ampliació aprovada, aquesta quedarà prorrogada fins a l’octubre del 2026.

La cònsol major, Eva Sansa, ha destacat que “durant aquests mesos s’ha completat l’etapa del Consell Consultiu del POUP, que ha estat molt profitosa, ja que s’han recollit els neguits i sensibilitats de ciutadans i entitats representatives del territori”. Actualment, segons ha explicat, l’equip tècnic treballa en la redacció de les conclusions d’aquesta fase, les quals donaran pas a l’elaboració tècnica del nou Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia (POUP).

Sansa també ha subratllat que “un any no és suficient per fer una redacció acurada i exhaustiva d’un pla d’urbanisme i agraeixo la sensibilitat del Consell General a l’hora de votar favorablement aquesta modificació de la LOGTU”. Així mateix, ha afegit que “a més de l’allargament de sis mesos per a la redacció del POUP, necessitem més temps per solventar els problemes derivats dels estudis de càrrega. Per això ens adherim a allargar un total de 18 mesos més la suspensió de les llicències, ja que considerem que és la postura més prudent i coherent”.

Segons ha apuntalat Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), tot i el suport unànime al ple, la minoria comunal ha expressat dubtes sobre la pròrroga. El conseller Guillem Forné ha advertit que “si no, lògicament s’hauran de demanar mesures, perquè un cop exhaurit aquest any i mig que ens queda, si no s’ha pogut acabar i entra en vigor el nou pla d’urbanisme, s’haurà d’aixecar la moratòria i entrarà en vigor l’antic pla d’urbanisme fins que no pugui entrar el nou”.

Així doncs, durant el període de suspensió es permetrà construir un màxim de 22.500 metres quadrats aquest 2025, dels quals ja se n’ha esgotat prop del 75%. Aquesta edificabilitat es concentra gairebé en la seva totalitat dins el nucli urbà de la Massana. Paral·lelament, el Comú de la Massana continua impulsant un pla d’inversions en infraestructures hídriques per fer front a les limitacions identificades en els estudis de càrrega. Aquest pla, iniciat fa dos anys, ha comportat diverses actuacions que s’han anat desenvolupant de manera continuada.