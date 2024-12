Escaldes i la capital tornen a sumar esforços per celebrar la màgia de la nit de Reis

Les parròquies d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella tornaran a compartir cavalcada per celebrar l’arribada dels Reis Mags d’Orient. Queda tot just una setmana perquè el país visqui una de les nits més màgiques de l’any, amb la rua que recorrerà els carrers centrals d’ambdues parròquies la tarda del 5 de gener. La desfilada començarà a les 18.00 hores a Escaldes-Engordany i finalitzarà a Andorra la Vella cap a les 20.00 h, mobilitzant prop de 500 persones.

El recorregut s’iniciarà a la plaça dels Dos Valires, a Escaldes-Engordany, i passarà pels carrers Esteve Albert i Josep Viladomat, així com per les avingudes de les Escoles i Carlemany. Un cop arribi al carrer de la Unió, la cavalcada entrarà a Andorra la Vella i desfilarà per l’avinguda Meritxell fins a les places Bartomeu Rebés Duran i Príncep Benlloch, concloent a la plaça del Poble. Allà s’habilitarà el Palau Reial perquè Ses Majestats rebin els infants.

L’esdeveniment està organitzat conjuntament pel Comú d’Andorra la Vella, el Comú d’Escaldes-Engordany i la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE). Enguany comptarà amb la participació de 18 carrosses, inspirades en personatges del món del cinema i la literatura infantil. A més, les carrosses del Patge Reial i de Ses Majestats estaran custodiades per col·laboradors amb capa daurada, mentre que les altres tindran equips d’animació formats per entre sis i catorze participants cadascun.

Durant el seguici hi haurà grups d’animació disfressats de personatges d’actualitat, una batukada i un equip de més d’un centenar de persones que garantirà la seguretat i el bon desenvolupament de la desfilada.

El dissabte, 4 de gener, els infants podran lliurar les cartes al Patge Reial a partir de les 18 h seguint el mateix recorregut de la cavalcada. El mateix dia 5, a les 12.00 h, el Carter Reial també recollirà cartes a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. Una programació completa per viure la màgia i la il·lusió de la nit de Reis en família.