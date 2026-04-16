Escaldes amplia patrimoni amb un parell de terrenys nous: “A vegades és millor comprar que tindre els diners al banc”

Llum verda per a l’adquisició de dos nous terrenys per ampliar el patrimoni públic d’Escaldes-Engordany: una parcel·la de 263,9 metres quadrats sobre l’Espai Caldes per 165.000 euros i una altra de 1.689,7 metres quadrats al camí dels Vilars per 252.000 euros. En el primer cas, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha explicat que es tracta d’“una entrada que es troba a tocar de la carretera” i que permetrà accedir amb vehicles rodats al dipòsit d’aigua termal en cas que s’hi hagin de fer reparacions, ja que fins ara el manteniment es feia amb dificultats.
Pel que fa al segon terreny, Dolsa ha detallat que no es tracta d’“una compra tradicional”, sinó d’una oportunitat sorgida arran d’una subhasta pública publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). El comú va iniciar el procediment davant del saig i finalment va ser l’únic interessat en la parcel·la, de 1.689,74 metres quadrats, per un import de 252.000 euros. Segons ha exposat Dolsa, ja s’havia abonat un 15% del preu (uns 37.000 euros) i aquest dijous s’ha aprovat el pagament total, defensant, alhora, que el solar pot servir en el futur per ubicar-hi equipaments i serveis comunals, així com un espai d’esbarjo o un jardí per al barri.
Tanmateix, la compra del terreny dels Vilars ha tirat endavant amb l’abstenció de la minoria, la qual ha justificat aquesta posició, en veu del conseller Gabriel Guerrero, en considerar que “ara mateix no és una prioritat” i que es tracta d’una operació vinculada a “un futur molt llunyà”, condicionat al desenvolupament del pla d’urbanisme de la zona. Amb tot, han evitat votar-hi en contra perquè, segons han admès, si aquest desenvolupament s’acaba concretant favorablement, la compra podria acabar tenint sentit.
Per contra, la cònsol major, Rosa Gili, ha defensat amb fermesa l’estratègia de compra de patrimoni. “A vegades és millor comprar patrimoni que tindre els diners al banc”, ha afirmat, tot recordant que hi ha terrenys adquirits fa dècades per imports molt baixos que avui tenen un valor molt superior. En aquest sentit, ha remarcat que aquest tipus d’actius poden servir “per protegir zones boscoses” o “per fer intercanvis”: “Una parcel·la a la zona de Can Diumenge no val el que el comú n’ha pagat”, ha afegit.
Tancament de comptes del 2025
En paral·lel, el consell de comú ha aprovat l’execució pressupostària del quart trimestre i l’Estat General de Comptes del 2025, el qual es tanca amb un resultat positiu de 996.338,14 euros. Dolsa ha detallat que els ingressos han estat de més de 39,6 milions (la xifra més alta de la història del comú, superant els 37 milions de l’exercici anterior) i les despeses de 38,652, amb un resultat final “pràcticament d’un milió de superàvit”. Amb tot, ha insistit que aquesta xifra d’ingressos no reflecteix tot el que el comú ha percebut realment, ja que una part no s’ha cobrat en diners, sinó “en espècies”. “Si no, estaríem parlant de 45 milions d’euros”, ha assegurat, afegint que això ha fet créixer el patrimoni comunal en més de cinc milions d’euros.
“Hem obtingut la xifra rècord d’ingressos amb la xifra més baixa de l’impost de construcció” – Quim Dolsa
En aquest punt, destaquen els 11,9 milions procedents d’impostos directes, els 1,5 milions d’impostos indirectes i més de 13 milions en taxes i altres conceptes, una xifra rècord, així com els més de 5,7 milions generats pels aparcaments malgrat que els del Falgueró i de l’Església han estat parcialment inoperatius per obres. “Hem obtingut la xifra rècord d’ingressos amb la xifra més baixa de l’impost de construcció”, ha remarcat, defensant que el creixement dels ingressos no es pot atribuir només a aquest concepte. Dolsa, però, ha anat més enllà i ha apuntat que l’activitat constructiva genera un efecte més ampli sobre l’economia parroquial, ja que, quan hi ha promocions urbanístiques “creix tant les constructores com altres negocis que hi treballen al voltant”.
Tres vehicles per a la deixalleria i serveis de neteja
Durant la mateixa sessió també s’ha aprovat un suplement de crèdit vinculat a la compra de tres vehicles per a la deixalleria i serveis de neteja, així com una partida de 30.000 euros per a paviment o moqueta protectora. En aquest punt, la consellera de l’oposició Anna Garcia ha avançat que votarien a favor dels vehicles “per respondre la necessitat”, però ha demanat “ser més curosos per no fer un suplement de crèdit al principi del semestre”. Des de la majoria, però, s’ha justificat que un dels vehicles incorpora característiques noves i una ampliació per convertir-lo en un vehicle més polivalent, mentre que Gili ha defensat que en aquest tipus d’operacions també “cal tenir en compte la inflació”.