Mercè Miguel es posiciona al capdavant de la Fundació Bomosa

La Fundació Bomosa ha anunciat aquest dilluns la incorporació de Mercè Miguel com a nova directora de l’entitat. Consolidada amb més de 10 anys d’experiència en el tercer sector, Miguel arriba a la fundació amb un bagatge de renom en la gestió de projectes socials, l’organització d’esdeveniments, campanyes de sensibilització, comunicació i moda sostenible. De forma que la seva trajectòria permetrà donar continuïtat a les iniciatives actuals de la fundació i així obrir noves vies per ampliar el seu impacte en la societat.

La designada directora es marca com a objectiu principal reforçar els projectes actuals, com recolzar el projecte premi Bagaleu, alhora que impulsar nous programes centrats en la cultura, els animals i medi ambient i col·lectius vulnerables. Segons relata Miguel, “la Fundació Bomosa té un gran potencial per continuar marcant diferència a través de la seva acció social i ambiental. M’incorporo amb il·lusió i el compromís de sumar valor als equips i a les persones que formen part d’aquest projecte”, ha assegurat.

Amb la seva incorporació, la Fundació Bomosa reafirma la voluntat de ser un referent en l’àmbit del tercer sector i de continuar contribuint a construir una societat més justa, inclusiva i sostenible. De manera que l’organigrama actual de l’entitat queda conformat per Turi Mora (president), Oriol Giró (secretari), Eva Tomàs (tresorera), Laura Tomàs (vocal), Marc Taló (vocal) i Mercè Miguel (directora). Finalment, la fundació també ha agraït “la valuosa tasca acomplerta per Llorenç Ballester, que s’acomiada com a patró després de formar-hi part des de la constitució de l’entitat”, informen.