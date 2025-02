La clientela de FEDA atorga un notable alt a la companyia per la seva atenció en 2024

La clientela de FEDA ha valorat amb un 8 sobre 10 la satisfacció amb l’organització al llarg del 2024, tal com es recull en l’estudi realitzat durant el mes d’octubre del 2024. “Una nota que referma la tasca feta pel grup, orientat a anticipar i donar resposta a les necessitats de la clientela, oferir solucions multiproducte innovadores i que impulsin així la transició energètica emmarcada en el desenvolupament sostenible”, segons detallen des de la mateixa companyia.

Cal esmentar que aquesta és una nota pròxima a la mitjana de la darrera dècada, amb valoracions que sempre han estat entre el 7,8 i el 8,4. Aquesta mitjana surt de les enquestes que han respost un total de 644 persones, clients tant particulars com professionals, i que es complementen amb conclusions de caràcter més qualitatiu fruit de l’escolta a la clientela.

Precisament, les persones entrevistades situen la satisfacció entre alta o molt alta, gràcies a la “fiabilitat del servei, la competitivitat de les tarifes, o els mitjans que es posen al servei del país per generar solucions per a les necessitats energètiques”, tal com informa l’empresa. En aquest sentit, l’atenció personal és el punt més ben valorat amb un 8,7.

“La clientela és conscient del canvi de paradigma energètic en un país que canvia i, per això, proposen el desenvolupament de fonts de producció i l’aposta per l’eficiència energètica”, segons constaten des de FEDA. “Neguits alineats amb projectes com el del parc eòlic al pic del Maià, els acords per importar cada vegada més electricitat d’origen renovable, les xarxes de fred i calor de FEDA Ecoterm o les solucions per a la mobilitat sostenible, que donen resposta a aquestes preocupacions i posen la sostenibilitat al centre estratègic del desenvolupament socioeconòmic del país”, reivindiquen sobre les seves polítiques.

Així doncs, la clientela continua valorant la labor desenvolupada per la central hidroelèctrica amb un notable alt, “refermant la bona feina feta per superar la volatilitat del mercat energètic en un context altament variable, tot preservant el diferencial de preus amb els països de l’entorn i amb una qualitat de servei equiparable als estàndards més alts de l’entorn”. Un aspecte valorat, tot i el sotrac que sostreuen “que va suposar la breu interrupció del subministrament elèctric generalitzada el setembre del 2024”.

Sobre l’enquesta, que ha comptat amb la participació de clients domèstics i professionals, se’n recullen altres conclusions més qualitatives, com ho és el fet que tres de cada quatre persones enquestades aposten clara i prioritàriament per l’electricitat amb origen renovable o bé la demanda de més informació sobre els projectes que desenvolupa FEDA mitjançant les seves filials. “Són conclusions que esperonen el grup per continuar millorant i adaptar-se a les necessitats de la clientela”, manifesten en un comunicat.

En darrer lloc, la companyia també ha destacat els punts de millora fets arribar pels usuaris com ara els canals d’informació amb el desenvolupament d’una aplicació per als clients que ofereixi una experiència global, com també el reforç dels canals convencionals. “Es tracta d’un conjunt d’accions que volen donar resposta a determinades inquietuds de la clientela”, valoren.