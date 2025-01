El Servei d’Ocupació tanca el desembre amb 241 persones inscrites i una caiguda anual del 17,5%

El Servei d’Ocupació (SOA) ha tancat el 2024 amb un descens en el nombre de persones inscrites, segons ha publicat el Departament d’Estadística. El nombre global de demandants en recerca de feina a finals del mes de desembre ha estat de 241 persones. Aquesta xifra representa la caiguda del 12,7% respecte a les persones inscrites al mes de novembre, en total 276. A més, segons les dades de l’any passat, aquest nombre representaria una caiguda del 17,5% respecte del desembre del 2023. Tot i les dades exposades, el nombre de demandants millora a final de mes amb un total de 192, una variació intermensual negativa del 15,4% envers el mes anterior. Així doncs, aquesta xifra representa una baixada del 22% respecte del desembre del 2023.

Pel que fa al tancament del 2024, el nombre de demandants de serveis ha estat de 88 persones. D’aquestes hi ha un demandant en situació de baixa mèdica que és superior a sis mesos i 87 demandants de serveis en situació d’ocupació. Aquestes dades representen un increment de l’11,5% en el cas dels demandants de serveis d’ocupació, mentre que pels demandants en situació de baixa mèdica és nul·la.

Altrament, el nombre total de llocs de treballs ha estat de 1.859 a finals del mes de desembre, la qual cosa representa un descens del 0,9% respecte al mes anterior. En canvi, si es tenen en compte les dades registrades del mateix període del 2023 es pot veure una caiguda del 32,4%, on hi havia 2.750 ofertes de feina per part del SOA. Així mateix, el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és de 14. Es tracta de la mateixa xifra registrada el mes anterior, però se situa més baixa que la registrada al desembre del 2023 (18 persones).

Finalment, cal destacar que durant el darrer mes d’aquest any s’han fet 19 contractacions mitjançant el SOA i una mitjançant els programes de treball temporal. A la vegada, del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha hagut 73 que han trobat feina pels seus propis mitjans.