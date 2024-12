Nova cita per Verdú a Alta Badia, amb “confiança, bon ‘feeling’ i a totes”

La quarta cita de la Copa del Món de gegant arriba diumenge a Alta Badia (Itàlia), on l’esquiador Joan Verdú disputarà la tercera cursa de la temporada després de Beaver Creek (15è) i Val-d’Isère (7è). Aquesta setmana, Verdú i el seu equip han estat entrenant a Paganella per preparar la prova italiana. L’equip va arribar divendres a Alta Badia i aquest dissabte han fet un petit entrenament al matí per activar abans de la cursa. Així doncs, el tricolor arriba a aquesta Copa del Món en un bon estat de forma i molt motivat després de la cursa que va fer el passat cap de setmana a Val-d’Isère, on va acabar amb molt bon sabor de boca per la seva actuació que el va situar 7è amb unes condicions de neu i visibilitat molt complicades. A Alta Badia, la primera mànega començarà a les 10.00 i la segona a les 13.30 hores.

“Hem fet l’entrenament precarrera a Alta Badia, al ‘warm up’ de la Bambie. Bon ‘feeling’, bon clima, tot en ordre“, ha declarat Verdú. A Paganella, com ja és habitual, han pogut treballar amb l’equip noruec en una pista “molt, molt bona i molt similar a les condicions i perfil de la pista que trobarem a la Gran Risa”, un dels escenaris preferits del tricolor. “Arribo amb molt bon ‘feeling’ després de la grandíssima carrera a Val-d’Isère. Pista que m’agrada, pista on he fet molt bons resultats anteriorment i que li tinc molta confiança“, ha mencionat. Així doncs, ha finalitzat desitjant un bon dia per a diumenge, on “anem a totes”

Calvo guanya a Baqueira

Primera jornada de les FIS de Baqueira amb dos podis tricolors en gegant. Àlvar Calvo ha guanyat la cursa i, a més, ha marcat 30.72 punts FIS, mentre que Bartumeu Gabriel ha estat segon. En la cursa masculina, Calvo s’ha imposat amb 1.57.81, -1.64 sobre Bartumeu Gabriel, qui ha estat segon. A la primera mànega, Calvo feia el millor temps amb -1.28 sobre Gabriel, mentre que a la segona també s’imposava per només -0.36.

Al final, victòria i millora de punts FIS que en fa 30.72, quan en l’actualitat en té 49.31 en gegant. El podi l’ha tancat l’espanyol Jonas Sánchez (+2.13). Així mateix, Pere Cornella ha acabat 5è amb 62.27 punts millorant una mica els seus actuals 63.86, mentre que Èric Ebri ha acabat 8è, Pirmin Estruga 10è, Carlos Salinas 14è, Salva Cornella 15è i Èric Mitjana 26è. Qui no ha completat la segona mànega ha estat Xavi Cornella, que en la primera era tercer a +1.41.

Or i plata en l’U14, i triplet en l’U16

En l’U14 femení, Paula Ledesma i Elia Capdevila s’han fet amb l’or i la plata, respectivament, mentre que tercera ha estat la francesa Jasime Lahrizia. En quart lloc, ha acabat la tricolor Emma Soto, seguida de Gisela Drets (5a), Martina Aixàs (6a), Carla Peris (8a), Chloe Peris (9a) i Naia Antor (10a). Pel que fa al masculí, Pol Xampeny ha estat quart. En 6a posició ha acabat Aitor Corbalan, seguit de Martí Eudal (7è) i Jan Fernández (8è). En la 14a posició ha acabat Jofre Casal.

Triplet andorrà en l’U16 femení on Etna Pou ha assolit la victòria amb -3.22 sobre Carlota Comellas (2a), mentre que Júlia Capdevila ha estat tercera. A més, la 7a posició ha estat per Anna Raméntol i el top 10 l’ha tancat Vicky Gallerani. En el masculí, bronze per a Àlex Comellas, a només +0.44 del guanyador, el francès Elie Dechonne, mentre que segon ha estat el també francès Peio Cassieu (+0.02). En quarta posició ha acabat Max Figueredo, seguit d’Èric Guimerà (5è), Alexandre Areny (6è) i Arnau Escabrós (7è).