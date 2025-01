L’Inter resisteix al capdavant de la taula

CF ESPERANÇA 0 – 7 RANGER’S

El Ranger’s va inaugurar la jornada 14 amb una golejada, la més àmplia del conjunt lauredià aquesta temporada. 0-7 davant el cuer Esperança. Leon i Monsif van ser els golejadors a la primera part i, només començar la segona, al 47′, Emi González va marcar el 3-0 que pràcticament deixava el duel vist per sentència. En els últims 20 minuts van arribar la resta de gols, obra d’Obama, Españon i Armando Leon, qui acabaria signant un hat-trick i igualant Sascha Andreu com a màxims golejadors de la Multisegur.

FS LA MASSANA 0 – 0 PENYA ENCARNADA

El FS La Massana va sumar el primer punt davant un rival que no sigui l’Esperança. Un empat sense gols davant el Penya Encarnada que permet els de Jose Martin distanciar-se quatre punts respecte del descens directe. L’equip massanenc va dur la iniciativa als primers minuts, però la dinàmica del partit va canviar radicalment fruit de l’expulsió de Vova al minut 25. Des de llavors, el Penya va dur la iniciativa però poques vegades va posar en seriosos problemes un Jordi Rodríguez providencial per mantenir l’empat en aturar ocasions clares com les de Quirartes al minut 70 i de Cristian Martín al 75′.

FC ORDINO 2 – 1 FC PAS DE LA CASA

El Pas de la Casa va desaprofitar l’oportunitat de donar caça als equips de la zona noble en una jornada a la qual quatre dels cinc primers s’enfrontaven entre ells. Nuninho, un maldecap constant, va ser l’autor del primer gol guanyant una pilota dividida per plantar-se davant Froi i superar-lo per baix al minut 22. Al primer minut de la segona part va poder empatar Alfayate, però la seva rematada en planxa la va treure sota pals Diego Pérez. A l’hora de joc va arribar el segon gol dels ordinencs en una incursió de Diego Pérez per banda dreta que va finalitzar davant Froi de nou per baix, amb un xut col·locat. El Pas no va abaixar els braços i al minut 81 es va endollar de nou gràcies a un gol de cap de Guzman. Ho va seguir intentant fins al final i Bobi va tenir l’empat al minut 87, però el seu xut creuat va sortir fora per poc.

UE SANTA COLOMA 1 – 0 ATLÈTIC ESCALDES

Victòria destacable del vigent campió davant un rival directe en la lluita per les places europees en un partit a un ritme altíssim al qual li va faltar el perill a les dues àrees. La primera part es resumeix en un xut de Miguel López per a la UE que va sortir fora per poc i una rematada de cap de Mota que va treure amb la punta dels dits Àlex Ruiz. La segona va ser més animada i als cinc minuts Pedja va poder trencar la igualada, però dins de l’àrea i en una posició idònia, va xutar creuat, Mauro va refusar la pilota i Àlex Gómez va estar molt lent amb tot a favor, permetent que la defensa acabés refusant. Qui no va fallar va ser Bilal, qui partia des de la banqueta i pocs minuts després d’ingressar al terreny de joc va rebre una centrada de Youssef, es va anticipar a la sortida de Mauro i de cap va enviar la pilota a la xarxa. Era el minut 55 i la UE va poder sentenciar a la contra, però va perdonar i l’Atlètic també va poder empatar als darrers minuts. Rodrigo Piloto va veure com al 81′ Ruiz treia una mà per impedir l’empat. Al 91′, Barrenetxea va xutar al pal i al 92′, de nou Ruiz va evitar les taules salvant sota pals una rematada de cap de Roncal.

FC SANTA COLOMA 2 – 2 INTER ESCALDES

Duel pel lideratge entre els que eren líder i segon classificat abans d’iniciar la jornada 14 que marca l’equador de la competició, amb 27 jornades. Un matx que va començar de la pitjor manera per als colomencs, ja que al minut 11 Guillaume López va inaugurar el marcador i al 15′ Cisteró va veure la vermella directa. L’Inter, però, acabava de posar a prova Saul a la recerca del segon gol i ja al segon temps, en set minuts fatídics entre el 64′ i el 71′, va veure com l’FC Santa Coloma capgirava el marcador amb dos penals. El primer, sobre Mourelo; el segon, sobre Ross. Virgili va executar les dues penes màximes a la perfecció per posar l’1-2. Amb tot, un mal refús de Bioque en una jugada sense perill al minut 76 va acabar amb la pilota al fons de la xarxa. Significava el 2-2. El final va ser d’infart, amb setge de l’Inter i resistència en inferioritat numèrica dels colomencs.