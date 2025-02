La Federació Andorrana de Karate torna a Europa amb dues competidores després de cinc anys d’absència

La Federació Andorrana de Karate ha estat representada en el Campionat d’Europa cadet, júnior i sub21, organitzat per la Federació Polonesa de Karate per Aina Padilla i Paula González, després de cinc anys d’absència per part del Principat. L’esdeveniment ha comptat amb la participació de 1.187 competidors d’arreu d’Europa.

Padilla va competir el divendres 7 de febrer en la modalitat de Kumite cadet femení -47 kg, una categoria amb 34 participants. En la primera ronda, es va enfrontar a la campiona nacional de Grècia i la va superar per decisió arbitral (1-3) després d’un empat 1-1. No obstant això, en la segona ronda va caure per un ajustat 1-0 davant una competidora romanesa, que va arribar fins a les semifinals. La derrota de la romanesa en aquesta fase va deixar Padilla sense opcions de repesca.

El dissabte 8 de febrer, González va competir en Kumite júnior femení -48 kg, en una categoria que reunia 33 esportistes. En la primera ronda, es va imposar amb claredat a la campiona de Luxemburg per 5-1. En la segona ronda, va empatar 0-0 amb una rival d’Eslovàquia, però va perdre per decisió arbitral (0-4). La competidora eslovaca va ser eliminada en la següent ronda per una francesa, fet que també va impedir que González pogués accedir a la repesca.

El rendiment de les dues competidores andorranes ha estat destacable, tenint en compte que es tractava de la seva primera experiència en una competició d’aquest nivell. L’equip ha mostrat un bon nivell de treball sobre el tatami i torna a casa amb aprenentatges valuosos per continuar progressant.

A més, el president de la Federació Andorrana de Karate, Xavier Herver, ha assistit al Comitè Executiu de la Federació dels Petits Estats d’Europa, on s’han abordat qüestions relacionades amb els Jocs Olímpics dels Petits Estats d’Andorra 2025.