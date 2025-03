Esquí alpí

Joan Verdú vol acabar la darrera cita de la temporada, les finals de Sun Valley, “de la millor manera”

El tricolor arriba preparat des de Noruega, i encara que han estat dies complicats, ja ha pogut fer entrenaments en terres nord-americanes

La Copa del Món d’esquí alpí està tancant la temporada des de dissabte passat, i Joan Verdú competirà aquest dimecres en la que serà la darrera cursa de gegant en les finals que s’estan disputant a Sun Valley (Estats Units). El tricolor arriba preparat per donar el seu màxim, i amb una gran motivació. “Tinc ganes de fer una bona carrera, així que anirem a totes”, ha assegurat.

Verdú ha aterrat “preparat” des de Noruega, i encara que han estat dies complicats, ja ha pogut fer entrenaments en terres nord-americanes. “Tot i que les condicions no han estat perfectes, més o menys hem pogut treure algun dia d’entrenament correcte, i el que és bo és que ha sigut així per a tots”, ha comentat. En aquest sentit, l’esquiador ha destacat que la seva motivació és poder “intentar tancar el curs de la millor manera”. “Confio molt en mi, en tota la feina que hem fet durant tota la temporada”, ha mencionat.

La primera mànega serà a les 16.30 hores, mentre que la segona arribarà a les 19.00 hores.

La temporada de Verdú: quatre top10

Joan Verdú va començar el circuit de la Copa del Món el 8 de desembre a Beaver Creek (Estats Units), després de no poder córrer a Sölden per lesió. En la cursa nord-americana va signar una 15a posició i 16 punts de Copa del Món. Una setmana després, va competir en la cita de Val-d’Isère (França), on va ser setè amb 36 punts més, mentre que va tancar l’any amb la prova d’Alta Badia (Itàlia), on no va poder completar la primera mànega.

Amb l’any nou, el 12 de gener a Adelboden (Suïssa), va aconseguir el seu segon top10 del curs, amb la vuitena plaça i 32 punts, mentre que el 28 d’aquest mateix mes assolia el sisè lloc i 40 punts a Schladming (Àustria). Després del parèntesi pels Campionats del Món de Saalbach (Àustria), on no va poder completar la segona mànega, va tornar a Kranjska Gora (Eslovènia), on va signar el seu quart top10 en ser novè i endur-se 29 punts, mentre que en l’última cita disputada fins al moment, a Hafjell (Noruega), no va completar la primera baixada.

Amb tot, l’andorrà ocupa la 16a posició al rànquing de la Copa del Món de gegant, amb 153 punts.