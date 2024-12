El MoraBanc cau contra el Saragossa (79-86)

Nova derrota tricolor al pavelló de Govern després que el MoraBanc Andorra flaquejat davant el Casademont Saragossa per 79-86 en una segona meitat on els locals han viscut les dues cares de la moneda. Els de Natxo Lezkano ha tornat a jugar un duel a la Bombonera, després de l’aturada per la finestra FIBA i la victòria a Girona, on han entrat amb fam de guanyar davant els seus. Els fantasmes de les dues derrotes contra UCAM Múrcia i Unicaja Màlaga, respectivament, abans de l’aturada encara romanien a la pista. Tanmateix, els jugadors volien eliminar per complet, un repte que ha costat i que, finalment, no ha acabat fent-se realitat.

No ha estat fins al minut dos on Trae Bell-Haynes ha obert el digital amb una cistella de dos que Jerrick Harding ha respost amb la mateixa jugada. D’altra banda, AJ Slaughter ha obert el parcial de triples per a la banda visitat. L’inici de l’enfrontament ha estat marcat per uns primers atacs poc elaborats amb poques transicions i bastants errades que demostraven la intensitat desmesurada d’ambdós equips per guanyar el duel. Els Pirenaics han intentat posar-se per davant al marcador en diverses ocasions, sense èxit, tot i que arribaven a la zona amb rapidesa. Això sí, s’ha de remarcar que el Saragossa ha sortit amb una tàctica defensiva bastant encertada.

9-11 al digital. Stan Okoye intenta posar-se per davant amb un triple que, tot i tocar cèrcol, no ha acabat a dins i on el rebot tampoc ha acabat per ells. L’eficàcia en els rebots ha estat, un cop més, l’assignatura pendent dels de Lekzano. S’ha vist una millora, sí, però no la suficient per poder arribar a agafar el màxim de pilotes sota la cistella. El final del quart estaria marcat per un tap de Jilson Bango sobre Okoye que passaria a les mans de Bell-Hynes i acabaria ficant-la Santi Yusta pel 13-17. Acció següent, el ‘coach’ de Portugalete demana un temps mort per intentar ajustar el marcador amb una cistella de dos de Kyle Kuric. Els triples tampoc eren el punt fort amb un parcial d’1/6 i 1/8 per a MoraBanc i Saragossa, respectivament. Finalment, Babatunde Olumuyiwa posaria un tap a Marco Spissu que faria que el seu nom ressones en la seva tornada al temple andorrà.

El segon quart ha iniciat amb una marxa més dels de Porfirio Fisac, que han introduït transicions més ràpides i agressives, les quals han minimitzat el temps de reacció dels locals. I és just aquesta intensitat la que ha provocat que els de Lezkano també acceleressin el seu joc. Per primer cop en el partit, s’han posat per davant (30-29) amb anotació del jugador més destacat (fins al moment) del MoraBanc i l’MVP del mes d’octubre, Harding. Els errors han tornat a ser el seu taló d’Aquil·les. Veien com cada oportunitat perduda, era aprofitada pels aragonesos amb suma al marcador. Per un instant, ha semblat que el MoraBanc podria anar cap a vestidors amb un bon parcial i un lleuger avantatge en el resultat. No ha estat així. Les últimes jugades de la primera part han estat de domini vermellot, encara que els tricolor han pogut fer alguna cistella més per assolir el 37-42 a la mitja part.

Reacció. Aquesta seria la paraula amb la qual es podria definir el tercer quart del MoraBanc Andorra amb un gran parcial de 10-2 que faria que Fisac demanés temps mort per demanar explicacions als seus jugadors. Però quan els tricolors es desperten, és molt difícil tornar-los a dormir. Un triple de Chougkaz i una gran sortida ofensiva de Harding han posat el 52-44. La desesperació del Saragossa era l’alegria d’un MoraBanc que estava més precís que mai en la pintura. A poc a poc, els visitants han vist com la confiança i la comoditat tornaven a l’equip, en respondre una cistella de Chougkaz amb un molt bon triple de Slaughter. Així doncs, els visitants han pogut retallar fins al 63-60.

Els moments de desconcentració per a uns i concentració per a altres elevaven el digital al 67-68. Si volien continuar tenint el domini del duel, els tricolor havien de tornar al bon joc i les bones sensacions obtingudes durant la primera meitat del tercer quart. Potser era desesperació o potser era confiança, però la realitat ha estat que els de Lezkano no veien cistella i han tornat a perdonar massa. Fet d’això ho ha demostrat els quatre minuts que han estat sense anotar i que ha trencat Evans amb un triplàs (70-73). En un tres i no res, l’equip entrenat pel tècnic de Segòvia se n’anaven de vuit punts i han estat Chougkaz i Harding els encarregats de tornar a retallar distàncies fins a quatre punts, el que significava un 76-80.

Amb dos minuts al davant, Rafa Luz ha cercat cistella de tres sense encert. La història es tornava a repetir: un molt bon quart, un altre salvat i dos marcats per les errades. Era la solidesa i el bon bàsquet davant el caos. Amb tot, els tricolors encara han tingut oportunitats per guanyar el duel amb un triple espectacular amb firma de Kuric que contestaria Bango de dos. Les sortides finals a la carrera no han servit per igualar el marcador i el MoraBanc ha tornat a caure a casa. Tercera derrota consecutiva a la Bombonera que els deixa en una provisional 11a posició que, segurament, serà més baixa amb el transcurs de la jornada, informa l’ANA.