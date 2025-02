Carla Mijares queda fora de la final de l’eslàlom per una caiguda a la darrera mànega

L’esquiadora Carla Mijares ha quedat eliminada de la cursa en eslàlom dels Campionats del món d’esquí alpí de Saalbach (Àustria) en incompletar la primera mànega. Mijares, amb el dorsal 41, s’ha sortit a la part final del traçat, després de lluitar una baixada molt exigent i que estava gestionant amb un bon esquí especialment a partir del segon sector. En el primer sector ha marcat el 42è temps, en el segon ha recuperat algunes posicions i s’ha col·locat en el 34è i ja en el tramp final aconseguia retallar encara més fins al 19è temps, però després no ha pogut arribar a línia de meta.

“Tinc un sentiment agredolç perquè estic contenta de com he gestionat el dia. He estat bastant tranquil·la, gaudint de l’experiència. En acabat, en el moment de la baixada sempre venen una mica els nervis, una mica el dubte i potser no he acabat de treure l’esquí que m’hauria agradat, però estava fent una baixada amb una mica d’alts i baixos.”, relatava Mijares. ”Trec una super experiència dels dos dies, sobretot l’ambient i tot el que es viu amb la situació que genera, per motivar-me encara més i saber que és aquí on aspirem a competir”, ha valorat l’andorrana.