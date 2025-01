‘Beto’ Company agafa les regnes de l’FC Andorra

Després de fer oficial la destitució de Ferran Costa al capdavant de la direcció tècnica de l’FC Andorra, el club ha anunciat que serà Albert ‘Beto’ Company, fins ara segon entrenador del de Castelldefels, qui agafi les regnes de l’equip i s’asseurà a la banqueta en el partit d’aquest diumenge (12.00 hores) al camp de la Ponferradina.

Company, cal recordar, va arribar a l’entitat tricolor l’estiu passat per formar part del cos tècnic. Prèviament, el tècnic de Valls havia exercit de primer entrenador en equips com el filial del Reus, la Pobla de Mafumet, la Rapitenca o l’Atlètic Lleida. Amb ell es manté l’staff actual, amb Carles Manso com a tècnic assistent, David Vilanova com a analista i Daniel Ortiz i Julián Pedernera com a entrenadors de porters.