Bategat avui el Poliesportiu Toni Martí en referència al seu gran desitg d’integració de l’esport

El Poliesportiu d’Andorra ha passat a anomenar-se a partir d’avui Pavelló Toni Martí, un espai que ha acollit aquesta tarda un acte d’homenatge a qui va ser cap de Govern entre 2011 i 2019, i que va morir el novembre

del 2023. L’acte ha estat encapçalat pel cap de Govern, Xavier Espot, i ha comptat amb la participació del president del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, i d’un dels fills de l’excap de Govern, Dot Martí; com també ha acollit representants de les diferents institucions del país i també d’ex-càrrecs públics que van compartir legislatures amb Toni Martí.

“Política i esport transcorren per camins entrellaçats, i això el Toni Martí ho tenia molt clar. Tenia molt clar que l’esport és una eina que pot arribar a assolir coses increïbles; que és un dels millors vehicles de cohesió, integració, transformació social i diplomàcia que pot tenir un país. També tenia molt clar que la política rescatant la filosofia dels clàssics, ha d’estar unida a l’ètica i al servei públic”, ha assegurat Xavier Espot.

Durant el seu discurs, el cap de Govern també ha destacat polítiques públiques en l’àmbit de l’esport impulsades pels diferents governs encapçalats pel Martí, com la Llei de l’esport, el suport al projecte de la plataforma de Soldeu o la construcció de l’Estadi Nacional “i molts altres projectes que continuen comptant amb el suport institucional necessari perquè Andorra s’hagi consolidat com un país de referència en l’àmbit esportiu”.

Per la seva banda, el fill de l’excap de Govern, Dot Martí, ha recordat també la passió del seu pare per l’esport. “No l’entenia com un joc, sinó com un mitjà per unir la gent i per generar sentiment de pertinença”. Martí també ha assegurat que “si li haguessin proposat en vida aquest canvi de nom hauria dit que no, però en el fons li faria molta il·lusió, la mateixa que ara ens fa a nosaltres”.

Finalment, el president del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha relatat que “amb aquest gest, volem gravar per sempre el seu nom en les nostres vides i en la nostra memòria col·lectiva. La figura de Toni Martí va molt més enllà del que tots podem conèixer, un gran cap de Govern i un ferm defensor del seu país. Ell va entendre que l’esport no és només un joc, sinó un vehicle de cohesió, de superació i d’identitat per a Andorra”. A més, Aixàs ha afegit que “la seva aposta per l’esport, i pel bàsquet en particular, va ser decisiva per portar-nos fins on som avui”.

Val a dir que l’acte d’homenatge s’ha celebrat abans del partit de lliga regular entre el BC MoraBanc Andorra i el Real Madrid, durant el qual s’ha descobert una estàtua de l’artista Pere Moles i que s’ha instal·lat a l’entrada d’aquest equipament esportiu que des d’avui llueix el rètol ‘Pavelló Toni Martí. L’objectiu del canvi de nom de l’antic Poliesportiu d’Andorra és recordar qui fou cap de Govern i cònsol d’Escaldes-Engordany.

Història d’un polític destacat

Cal recordar que Toni Martí va ser cap de Govern en dues legislatures consecutives: del 2011 al 2015, i del 2015 fins al 2019. A banda de cap de Govern, també va ser escollit com a cònsol major d’Escaldes-Engordany en dues etapes consecutives, des del 2003 fins al 2011. Altrament, Martí va iniciar la seva trajectòria institucional i política com a conseller general entre el 1994 i el 2003.