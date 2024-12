Ser productius amb un bon clima laboral

Un ambient laboral destensat, basat en la comunicació i la valoració del personal, no només millora la satisfacció dels treballadors, sinó que també impacta directament en l’eficiència i la qualitat dels serveis oferts. Això ho exemplifica la situació recent del departament d’Higiene del comú d’Andorra la Vella, on una sèrie de mesures enfocades a millorar les condicions laborals han aconseguit estabilitzar un equip que, fins fa poc, es trobava en una situació de rotacions constants i mancança de personal.

Posar els treballadors al centre, amb reunions periòdiques i millores com l’augment dels dies de descans setmanal per a l’equip de tarda, és un fet clau per apaivagar tensions i reforçar el sentiment de pertinença. Aquest enfocament no només contribueix a un millor clima laboral, sinó que permet optimitzar els serveis essencials per a la ciutadania, com és el cas de la neteja diària del 100% dels carrers de la parròquia.

A més, la inversió en recursos materials, com noves màquines i vehicles, reforça aquest model de millora integral. Quan els treballadors disposen d’eines adequades i se senten valorats, és més probable que treballin amb motivació, reduint l’absentisme i millorant el servei.