Previsions a la baixa i dependència meteorològica

La Setmana Santa tot just comença, però les previsions d’ocupació hotelera ja generen dubtes. Amb una estimació del 56,21%, el sector es posiciona per sota del 58,02% registrat l’any passat, i torna a evidenciar dificultats per mantenir-se competitiu fora dels caps de setmana i les dates més fortes.

Aquest descens, encara que moderat, apunta a una dinàmica que preocupa: la dependència de factors com la meteorologia o el calendari continua marcant el pols del turisme. El temps inestable d’aquests primers dies no hi ajuda, però tampoc es pot atribuir tota la responsabilitat al cel.

La realitat és que la destinació necessita una proposta més sòlida, menys vulnerable i més atractiva durant tot l’any. El sector no pot continuar depenent del bon temps o del turista espontani. Les previsions d’enguany són un toc d’alerta: cal repensar el model abans que les dades deixin de ser només lleugerament a la baixa.