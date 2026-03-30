Mesures parcials davant una tensió estructural

El tancament pressupostari del 2025 confirma un escenari econòmic notablement favorable per a Andorra. Un superàvit de 88 milions d’euros, en un context de creixement del PIB del 3,9%, evidencia una economia dinàmica, diversificada i capaç de generar ingressos sense augmentar la pressió fiscal. La reducció de l’endeutament fins al 29,4% del PIB reforça, a més, la solidesa financera del país. Tanmateix, la lectura no pot ser complaent. La decisió de destinar part del superàvit a ampliar el parc públic d’habitatge és encertada i necessària, però insuficient si es posa en relació amb la magnitud de la crisi residencial. Arribar a 650 habitatges públics al final de la legislatura és un pas endavant, però queda lluny de donar resposta a una demanda creixent i tensionada per l’augment dels preus i la manca d’oferta. En un moment d’expansió econòmica, el repte no és només gestionar bé els comptes, sinó redistribuir els beneficis del creixement. I en aquest àmbit, l’habitatge continua sent l’assignatura pendent del Principat.

Altres Editorials
El repte d’ordenar el creixement, entre la prudència i el progrés
Competitivitat fiscal i temps de resposta
  • Política
Els residents de països tercers seran avaluats per França i Espanya com a “amenaça” o “alerta” a l’espai Schengen
  • Economia
Superàvit de 88 milions en un context de creixement econòmic que impulsa l’ampliació del parc públic d’habitatge
  • Política
Espot refreda els terminis de l’Acord d’associació amb la UE: “N’hem fixat tants que no s’han acabat complint”
Omar el Bachiri
L’independència és la clau de la felicitat
Albert Areny
Migració: Itàlia va marcar el camí i Europa el segueix
Miquel Martínez
A Andorra, sembla que el debat públic gira sempre al voltant del mateix eix
