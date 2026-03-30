Mesures parcials davant una tensió estructural

El tancament pressupostari del 2025 confirma un escenari econòmic notablement favorable per a Andorra. Un superàvit de 88 milions d’euros, en un context de creixement del PIB del 3,9%, evidencia una economia dinàmica, diversificada i capaç de generar ingressos sense augmentar la pressió fiscal. La reducció de l’endeutament fins al 29,4% del PIB reforça, a més, la solidesa financera del país. Tanmateix, la lectura no pot ser complaent. La decisió de destinar part del superàvit a ampliar el parc públic d’habitatge és encertada i necessària, però insuficient si es posa en relació amb la magnitud de la crisi residencial. Arribar a 650 habitatges públics al final de la legislatura és un pas endavant, però queda lluny de donar resposta a una demanda creixent i tensionada per l’augment dels preus i la manca d’oferta. En un moment d’expansió econòmica, el repte no és només gestionar bé els comptes, sinó redistribuir els beneficis del creixement. I en aquest àmbit, l’habitatge continua sent l’assignatura pendent del Principat.