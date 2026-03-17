Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Habitatge i responsabilitat compartida

La proposta de descongelació dels lloguers ha reobert un debat de fons que Andorra encara no ha resolt: qui ha d’assumir el cost social de l’accés a l’habitatge. Les crítiques de l’Associació de Propietaris de Béns i Immobles posen sobre la taula una tensió estructural entre l’interès general i els drets individuals, i evidencien els límits d’un model que, fins ara, ha delegat part de la resposta en el sector privat. És legítim reclamar que l’Estat assumeixi un paper més actiu, especialment en un context d’inflació i pressió sobre les economies familiars. Però també ho és exigir que qualsevol intervenció pública sigui equilibrada i tingui en compte tots els actors implicats. Carregar sobre els propietaris mesures de contenció sense compensacions pot generar efectes indesitjats, com la retirada d’habitatge del mercat. Alhora, el missatge de moderació traslladat per l’APBI apunta a una realitat menys abrupta del que es podria preveure. Tanmateix, el problema de fons persisteix: sense un increment sostingut de l’oferta i un parc públic sòlid, qualsevol reforma continuarà sent parcial i, probablement, insuficient.

Comparteix
Últimes notícies
  • Política
  • Esports
  • Economia, Societat
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu