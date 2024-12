Garanties laborals per a tothom

La realitat laboral dels treballadors temporals a Andorra, especialment aquells provinents de països extracomunitaris, revela una problemàtica que posa en qüestió els valors del país com a terra d’oportunitats. Les denúncies de contractes fraudulents, treball en negre i condicions laborals i d’habitatge inacceptables són un reflex d’una situació que, si no es corregeix, pot comprometre no només els drets d’aquests treballadors, sinó també el model econòmic i social del Principat.

No es pot tolerar que la precarietat d’uns serveixi per alimentar els beneficis d’altres. El Govern té l’obligació d’actuar amb contundència, reforçant els controls laborals i garantint drets bàsics com un contracte just i un habitatge digne. Deixar que la mà d’obra qualificada marxi mentre es perpetua l’explotació de la mà d’obra barata no és sostenible. La dignitat laboral és essencial per a una Andorra justa i cohesionada.