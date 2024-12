Els tancaments fronterers, una preocupació compartida

Els recents tancaments de la frontera amb França durant episodis de forts temporals posen en evidència una realitat preocupant per al país. Tal com ha expressat el Govern, aquestes interrupcions afecten no només la mobilitat dels ciutadans, sinó també el funcionament econòmic i turístic del Principat, especialment durant l’hivern, quan Andorra depèn en gran mesura del flux de visitants. La situació posa de manifest la necessitat urgent d’un diàleg bilateral amb Espanya per establir protocols més robustos que permetin gestionar millor aquestes incidències. Si bé la seguretat viària és prioritària, és imprescindible que les infraestructures i la comunicació entre països s’adeqüin a les exigències d’una realitat climàtica canviant. A més, Andorra ha de reflexionar sobre la seva dependència de les connexions terrestres i considerar alternatives de transport que redueixin la vulnerabilitat davant aquests esdeveniments. Els tancaments fronterers no només són un obstacle puntual; són un senyal d’alerta per reforçar la resiliència i assegurar que el país pugui respondre eficaçment a futures adversitats.