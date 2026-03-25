Els límits de l’arbitratge obligatori

La decisió del Tribunal Constitucional sobre l’arbitratge obligatori marca un punt d’inflexió en la resolució dels conflictes laborals al país. Més enllà del cas concret de Coopalsa, la sentència qüestiona un mecanisme que, sota la premissa d’agilitzar disputes, podia limitar drets fonamentals. El dret d’accés a la justícia no és negociable, i qualsevol instrument que el restringeixi, encara que sigui amb voluntat d’eficiència, ha de ser revisat amb rigor. El model vigent havia prioritzat la rapidesa i la continuïtat dels serveis, però ho havia fet a costa d’un equilibri delicat entre parts. La resolució judicial restableix aquest equilibri i reforça el paper dels tribunals com a garants últims dels drets. Ara, el repte recau en el Consell General, el qual haurà d’adaptar la normativa per assegurar mecanismes àgils sense vulnerar garanties constitucionals. No es tracta d’eliminar l’arbitratge, sinó de redefinir-lo: voluntari, imparcial i amb possibilitat de recurs. El nou escenari pot generar incertesa a curt termini, però també obre la porta a un sistema més just i sòlid.

