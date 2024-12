Andorra, col·lapsada: calen solucions definitives

Un any més, el pont de la Puríssima deixa Andorra al límit. Cues interminables, embussos a les carreteres principals i una saturació que fa trontollar els serveis bàsics. Aquest escenari es repeteix cada any i posa de manifest que el país necessita mesures urgents per gestionar millor l’afluència massiva de turistes en dates clau. El turisme és fonamental per a l’economia andorrana, però cal un equilibri. La manca d’infraestructures adequades i de plans efectius de mobilitat fa que, any rere any, el Principat pateixi un col·lapse que impacta tant els visitants com els residents. Aquests episodis, lluny de ser només una molèstia, perjudiquen la imatge del país com a destinació turística i fan la vida impossible als habitants. Plans de mobilitat sostenible, millores a la xarxa viària i un sistema de transport públic més eficient són imprescindibles, a més d’un model turístic més descentralitzat que distribueixi millor els fluxos de visitants. Només amb una estratègia clara i valenta, Andorra podrà equilibrar el seu atractiu turístic amb el benestar dels seus residents i assegurar un futur més ordenat i sostenible.