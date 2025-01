Marsol comunica que amb un registre de propietat s’estalviaran certes sorpreses

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha repassat avui l’actualitat al programa de ràdio matinal d’RTVA ‘Avui serà un bon dia’ deixant un titular sobre la xifra recaptada per l’impost de la inversió estrangera el passat 2024, el qual ha estat de 13,5 milions d’euros. Entrant en detall, la titular de la cartera econòmica i laboral ha assegurat que aquesta “no ha sigut suficient” per aturar l’adquisició d’actius i immobles al país, reconeixent, això sí, que era bastant més del que havia pressupostat l’Executiu.

D’altra banda, Marsol ha defensat la futura instauració de la Llei Òmnibus i els canvis legislatius que aquesta derivarà. Tocant aquest assumpte, ha deslligat que d’aquí a l’any 2027, coincidint amb el fi d’aquesta novena legislatura, es té previst que es posin a aflorar al mercat 1.200 nous pisos de lloguer; destacant que 500 d’ells vindran del parc públic d’habitatge i que altres 80 “quedaran reservats per a persones desfavorides o necessitades”.

Continuant amb les dades d’habitatge, la responsable i portaveu d’aquesta cartera ha precisat alguns detalls interessants de la situació actual del mercat immobiliari com que ara mateix al Principat hi ha aproximadament uns 2.000 pisos buits, i en els quals Marsol ha recordat que el Govern té molt clares les cares i noms dels propietaris d’aquests. “Sabem perfectament de qui són aquests espais, alguns són estrangers sí, però també és cert que n’hi ha uns quants nacionals”, ha revelat, incidint en la idea que alguns d’ells no saben que són seus en ser “part de contractes de fa molts anys” i que, per això, cal impulsar un registre de propietat per evitar “certes sorpreses”.