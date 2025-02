Lladós assegura que “l’economia del país continua creixent”, però defensa la diversificació del sector

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha intervingut aquest dimarts en un esmorzar-col·loqui organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), en el qual ha posat en relleu que l’economia del país continua creixent i que es preveu un increment d’aproximadament un 2% fins al 2027. Tot i això, ha advertit que el PIB per càpita no segueix la mateixa tendència a causa de les característiques dels sectors tradicionals, les quals dificulten la implementació de mesures que podrien impulsar-ne el creixement.

En aquest sentit, ha destacat la importància de la diversificació econòmica, assenyalant que aquesta comportaria “salaris més alts, més facturació per a les empreses i més productivitat a futur”. Segons el ministre, el paper del Govern ha de ser el d’acompanyar el sector privat per “identificar les oportunitats que ofereix el país”.

Per la seva banda, el president de l’EFA, Daniel Armengol, ha subratllat que les empreses “no demanen protecció, sinó igualtat de condicions”, i que per ser “competitives” necessiten el suport de l’Executiu per disposar “de les mateixes oportunitats” que les companyies estrangeres que puguin establir-se al país. En aquest marc, informa l’ANA, ha defensat la necessitat d’un “acompanyament per poder implementar tot el cabal comunitari”.

Clarificacions sobre les deduccions fiscals en digitalització

Un altre dels punts abordats ha estat la necessitat d’aclarir les deduccions a l’impost de societats (IS) en relació amb les inversions en digitalització, aprovades a finals de la darrera legislatura. Lladós ha explicat que el ministeri de Finances està treballant per resoldre els dubtes plantejats pels empresaris, especialment sobre “quin tipus de digitalització” pot ser objecte de deducció.

El ministre ha indicat que aquests aclariments es faran públics “ben aviat”, previsiblement entre aquest mes i principis del vinent, ja que el primer trimestre de l’IS s’ha de liquidar a finals de març. Ha recordat que la llei inclou “una sèrie de supòsits, més o menys genèrics”, però que “perquè les empreses puguin aplicar aquestes deduccions necessiten una mica més d’aclariment”.

En aquesta mateixa línia, Armengol ha posat en relleu que la digitalització és un dels reptes pendents de les empreses i que “necessiten acompanyament” de l’Executiu per resoldre els dubtes sobre l’aplicació d’aquestes deduccions. Lladós ha recordat que el pressupost per al 2025 destina una partida global de 22 milions d’euros per fomentar la digitalització i que aquesta és una de les apostes estratègiques del Govern.

El debat sobre les transferències als comuns

Finalment, una altra de les qüestions plantejades durant la trobada ha estat la necessitat de revisar les transferències del Govern als comuns. Tot i el dèficit de les finances estatals, el ministre ha recordat que el 2025 aquestes transferències seran de 73 milions d’euros. Alguns assistents han posat en dubte la necessitat d’aquestes aportacions tenint en compte que algunes corporacions comunals es troben en una bona situació econòmica.

Lladós ha reconegut que “val la pena” obrir una “reflexió conjunta” amb els comuns sobre els reptes de futur i la manera com es fan aquestes transferències. Ha recordat que aquest debat ja es va plantejar durant la sessió del Consell General sobre el pressupost, en què alguns consellers van posar sobre la taula la necessitat de replantejar aquestes aportacions. “Repensar-s’ho és bo”, ha conclòs el ministre, tot remarcant que es tracta d’un tema “delicat” que haurà de ser abordat des del poder legislatiu.