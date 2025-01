Les autoritzacions d’immigració pateixen un descens del 6,3% durant el tercer trimestre del 2024

Durant el tercer trimestre del 2024 es van acordar 1.676 autoritzacions inicials d’immigració, un 6,3% menys respecte al mateix període de l’any anterior. Del total, el 46,6% corresponien a règim de residència i treball (781), el 22,1% a residència simple (371) i el 15% a autoritzacions temporals (252).

Segons el Departament d’Estadística, les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres van representar el 8,8% del total, les de fronterers el 4% i les de recerca, estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius, el 2,3%. Per nacionalitats, el col·lectiu “altres” va ser el més representat, amb 836 autoritzacions (49,9%), seguit pels espanyols amb 661 (39,4%). Els francesos i portuguesos van representar el 7,8% i el 2,9%, respectivament.

D’entre les 836 autoritzacions del col·lectiu “altres”, el 25,5% corresponien a argentins (213), el 18,1% a colombians (151) i el 14,1% a peruans (118). Aquestes tres nacionalitats sumaven el 28,8% del total del trimestre. En el règim de residència i treball, el 27% de les autoritzacions van ser per a argentins, el 17,7% per a colombians i el 12% per a peruans.

Al final del tercer trimestre hi havia 51.165 autoritzacions de residència en vigor, incloent-hi amb i sense treball (94,8% del total). Les autoritzacions de treball temporal eren predominantment del col·lectiu “altres nacionalitats” (91,7%), mentre que els treballadors fronterers, amb 1.854 autoritzacions (3,4% del total), estaven dominats pels espanyols, que representaven el 89,4%. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, els espanyols també destacaven amb un 46% de representació.

Entre les autoritzacions en vigor del col·lectiu “altres nacionalitats”, els argentins encapçalaven la llista amb 3.455 autoritzacions, seguits pels colombians amb 1.416 i els peruans amb 932. En residència i treball, el 27,4% de les autoritzacions eren per a argentins (2.963), mentre que en autoritzacions temporals, argentins i colombians sumaven el 74,9% del total (316).

La majoria d’autoritzacions d’immigració (62,5%) es concentren en el tram d’edat de 26 a 59 anys, edat laboral. Les autoritzacions de residència simple, però, destaquen pel caràcter no laboral: el 45,7% corresponen a menors de 18 anys i el 25,7% a persones de 60 anys o més.