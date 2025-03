Taula rodona del sector empresarial

La col·laboració publicoprivada centra la jornada organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana

L'esdeveniment comptarà amb ponències i taules rodones amb la participació de representants públics i empresarials

La col·laboració publicoprivada és “un instrument que té” el sector públic per impulsar polítiques, segons explica Mònica Reig, directora associada del Centre de Governació Pública (EsadeGov). Per Reig, el més “important” és que aquesta col·laboració “s’utilitzi correctament” i que estigui motivada perquè hi ha “un interès públic” real. Considera fonamental que “no estigui polititzada”.

La jornada tindrà lloc el divendres 21 de març a Anyós Park i inclourà ponències i taules rodones. Hi participaran, entre d’altres, Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge; Jordi Puy Segura, secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge; David Forné Massoni, secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat; Juan Ignacio Horno Nieto, president del Túnel d’Envalira, i els representants de l’Empresa Familiar Andorrana, Daniel Armengol i Susanna Roca.

Reig detalla alguns elements clau perquè aquestes col·laboracions funcionin correctament, com el “compromís i el propòsit compartit” i la necessitat d’espais d'”aprenentatge i comunicació” per reduir barreres i corregir errors. També destaca com a essencials la governança, la qualitat institucional i que les direccions siguin “professionalitzades” i no “polititzades”.

Així mateix, considera important que les administracions tinguin “informació i objectius clars” i que incorporin “expertesa” provinent del sector privat. També afirma que aquestes cooperacions busquen l’”eficiència” i requereixen planificació adequada.

Pel que fa als sectors on aplicar aquesta col·laboració, defensa que és interessant “pràcticament en tots”, especialment en el tecnològic per la seva agilitat i flexibilitat.

Finalment, Reig recomana que l’administració conegui “el context per impulsar condicions atractives per al sector privat”, recordant que les empreses busquen rendibilitat econòmica i que els plecs han de tenir “estructures atractives”.