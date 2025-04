Suport entre els cossos especials

Govern exigirà el pagament amb targeta quan la compra dels cartons de tabac al país superi les quatre unitats

El cap de Govern ha recordat el funcionament que tindrà la llei de mercaderies sensibles ponderant el reforç policial amb la duana francesa

Durant la reunió d’avui celebrada a Santa Coloma entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, qui han presidit així la sessió intermèdia del 9è Diàleg transfronterer entre el Principat i Occitània, els dos representants han posat de manifest, entre altres assumptes rellevants com la viabilitat de les carreteres i la galeria de paraallaus, la fructífera col·laboració duanera i policial, a través de patrulles mixtes mensuals i de la presència d’una brigada mòbil de la gendarmeria a l’Hospitalet, amb la finalitat “d’intensificar la lluita i reduir les pràctiques il·lícites que suposa el contraban de tabac al Pas de la Casa”.

Han estat paraules del mandatari andorrà, qui ha fet un balanç de la trobada sostraient que la nova llei de control de mercaderies sensibles implicarà des de la seva vigència que “a partir del cinquè cartó de tabac, s’haurà de pagar l’import total obligatòriament via transferència bancària o amb targeta de crèdit per a poder inspeccionar la traçabilitat de la persona que adquireix aquests productes”. Cal esmentar que aquesta legislació s’aprovarà pròximament al Consell General.

Respecte a la bona entesa entre els cossos especials dels dos territoris, els quals actualment operen mitjançant patrulles mixtes puntuals, Espot ha fet incís que això ha derivat “en una contrastada disminució del contraban de tabac” propulsada en part pel conjunt de mesures legislatives i operatives activades pel Govern com amb el reforç de les patrulles en l’àmbit local.

Continuant el tema, el cap de Govern ha corroborat que la intensificació del desplegament policial a Andorra respon per evitar que a la localitat encampadana “es cometi un abús d’una activitat econòmica que és lícita com la venda de tabac i perquè una part minoritària de la societat no s’aprofiti de la població”. D’aquesta manera, el mandatari general ha esclarit que “qualsevol diàleg i col·laboració que es porti a terme en l’àmbit transfronterer entre les dues regions és positiu sempre que tingui una repercussió real”. A més, cal agregar que ambdues delegacions també han fet referència a l’impacte de les obres ferroviàries a França en el servei dels trens nocturns provinents de París i amb destinació a La Tor de Querol, passant així per Ax-les-Thermes.

Per la seva banda, el dirigent de la regió occitana ha proferit que durant la trobada s’ha abastit un ordre del dia “certament completa” que ha tractat a aquest efecte sobre el reforç en la cooperació policial i duanera motivada “per un major volum en el trànsit del contraban detectat els darrers mesos amb l’ajuda de patrulles franceses, andorranes i mixtes per detenir els fenòmens violents que es produeixen als dos indrets i que cada vegada més els protagonitzen uns traficants més joves”.

Ha constatat per això que cal una “resposta ferma a la situació” i al mateix temps ha posat en coneixement la col·laboració entre France Travail i el Servei d’Ocupació andorrà “per millorar les xarxes de contacte entre les persones demandants de feina”, especialment els joves i les empreses, en particular en el sector dels serveis. Val a dir que la reunió plenària entre Andorra i Occitània està prevista que tingui lloc a Tolosa el pròxim 10 d’octubre, sabent altrament que el darrer diàleg es va celebrar al país el 18 d’octubre del 2024.