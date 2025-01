Espot es reuneix amb el governador del Banc d’Espanya per impulsar la col·laboració amb l’AFA

El cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquest dilluns una trobada amb el nou governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, a la seu central d’aquesta institució a Madrid. A la reunió, que també ha comptat amb la participació de representants de les principals institucions financeres d’ambdós països, s’han abordat diversos temes d’interès comú en l’àmbit financer i de supervisió econòmica.

Durant la reunió de treball, ambdues delegacions han analitzat les possibilitats de col·laboració entre el Banc d’Espanya i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Un dels principals acords de la trobada ha estat establir reunions periòdiques per aprofundir en diverses vies de cooperació i reforçar els vincles entre ambdues institucions.

Espot ha viatjat acompanyat pel ministre de Finances, Ramon Lladós, i pel director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda. Per part espanyola, el governador ha estat acompanyat per la sotsgovernadora, Soledad Núñez; pel director general d’Operacions, Mercats i Sistemes de Pagaments, Juan Ayuso, i per la directora general de Supervisió, Mercedes Olano.