Torna l”Explora, el cicle de cinema de muntanya i de viatges’ amb activitats a La Massana i Ordino

La 29a edició de ‘Explora. El cicle de cinema de muntanya i de viatges’ torna a Ordino i La Massana amb una programació de set activitats que, segons ha explicat la consellera de Cultura del Comú d’Ordino, Mònica Armengol, “no deixarà indiferent a ningú”. Aquesta edició té com a objectiu crear un espai de reflexió sobre “les nostres capacitats i els nostres límits”, ha destacat Armengol.

Segons la consellera, aquest cicle pretén ser “un espai on compartir aventures a la muntanya, viatges i experiències extremes, i reflexionar sobre com aquestes ens poden transformar”. En la presentació també hi ha participat la consellera de Cultura de la Massana, Alèxia Verdaguer, qui ha subratllat que “aquest cicle és un referent per als amants de les aventures i les experiències”.

El cicle començarà el pròxim 29 de gener al Teatre de les Fontetes de la parròquia massanenca, on es duran a terme quatre activitats. La primera conferència, titulada ‘Bàltic: un recorregut més enllà de la geografia’, anirà a càrrec de Beti Faura (Petits Nòmades). En aquesta xerrada, Faura explicarà la història de la seva família, la qual ha pedalat per quatre continents.

A Ordino es duran a terme tres actes, tenint lloc el primer el 3 de febrer amb la projecció fotogràfica ‘Gran Atles 1974‘ al Centre de Congressos de la parròquia. Armengol ha recordat que “les activitats es realitzaran els dilluns del mes de febrer al Centre de Congressos, ja que l’Auditori Nacional d’Andorra, on tradicionalment se celebrava aquest cicle, està tancat”.

Una de les activitats destacades serà la projecció del documental ‘In Extremis, una aventura vertical al límit’ de Genoveva Seydoux, el qual es podrà veure el 17 de febrer. Aquest relat documenta una aventura vertical en solitari que va començar el desembre de 2022.

El cicle es tancarà a la Massana amb una conferència de Xavier Moret titulada ‘Japó: entre la tradició i la modernitat’. Aquest acte final tindrà lloc el 26 de febrer i posarà el punt final a una edició plena de projeccions i conferències centrades en activitats de muntanya i viatges, amb testimonis i experiències que inspiraran els assistents.