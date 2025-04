Festival internacional

Música Ficta obre el festival Orgue&nd amb sis veus i un clàssic renaixentista: el Réquiem de Victoria

Aquest concert inicial tindrà lloc aquest divendres a les 21.30 hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella

“Jo penso que una música de rèquiem pot ser interessant d’escoltar per a tothom, ja que és un art que parla de la idea de la mort. Un últim destí del qual ningú se n’escapa”. Aquest és un dels arguments amb què el director del grup de música antiga Música Ficta, Raúl Mallavibarrena, convida el públic andorrà a assistir al concert d’obertura del festival Orgue&nd, que tindrà lloc aquest divendres a les 21.30 hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Un concert en què la formació, acompanyada d’un organista, interpretarà una de les obres cabdals del renaixement espanyol: el Réquiem de Tomás Luis de Victoria. “És l’última obra que va escriure el compositor d’Àvila abans de morir, i es considera una mena de ‘Cant del cigne’. És una obra molt dramàtica, molt pessimista però, alhora, molt bonica i emocionant”, avançava Mallavibarrena.

El director ovetenc explicava que aquesta és una obra que fa 20 anys que interpreten des de Música Ficta, i que han portat a escenaris internacionals, com Alemanya, així com a nombrosos festivals espanyols. De fet, ja l’han enregistrada dues vegades. Tot i això, aquesta serà la primera ocasió en què la interpretaran amb l’acompanyament d’un organista. Aquesta vegada, ho faran amb Ester Ciudad, especialista en música antiga. “Penso que pot ser una experiència interessant pel públic andorrà. No és habitual, perquè no és música comercial com la que escoltem actualment, però precisament per això té un valor afegit”, apuntava el director.



Mallavibarrena, de fet, considera que assistir a aquest concert serà com viatjar en el temps i reviure una pràctica musical que, en el seu moment, tenia una funció litúrgica. “En aquella època, el concepte de concert no existia. És com ara amb el tema de les exposicions: abans, la música s’interpretava en un funeral, amb cants gregorians… El que fem ara és recrear i recuperar una cerimònia litúrgica de principis del segle XVII”, explicava, mentre afegia que “escoltar un concert d’aquest tipus és adonar-se que tots som molt més semblants del que pensem. És com quan una persona contempla un quadre de Caravaggio: un se n’adona que tenim la mateixa sensibilitat ara que fa 400 anys”. Així doncs, per aquest concert, Música Ficta actuarà amb sis intèrprets, ja que l’obra està escrita per a sis veus i, just després de l’actuació al Principat, el conjunt es traslladarà a Alemanya, on iniciaran una gira, informa l’ANA.