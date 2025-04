Culture Summit 2025

Bonell defensa a la Culture Summit d’Abu Dhabi l’ús ètic de la intel·ligència artificial per preservar la cultura

La ministra de Cultura subratlla la necessitat d’integrar la tecnologia amb respecte als drets fonamentals i a la identitat andorrana

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, participa aquesta setmana a la Culture Summit d’Abu Dhabi, que se celebra del 27 al 29 d’abril i reuneix professionals del món cultural, arquitectes, enginyers, creadors de contingut, polítics i artistes d’arreu del món. Un dels temes centrals del fòrum és l’impacte de la intel·ligència artificial (IA) en la promoció i la preservació de la cultura.

Durant la seva intervenció, Bonell ha subratllat la importància d’utilitzar la IA “com un amplificador i un protector de la nostra cultura”, i no pas com un substitut. La ministra ha posat èmfasi en la necessitat d’aplicar aquesta tecnologia de manera ètica i participativa, implicant-hi experts locals, artistes, lingüistes, historiadors i joves, per tal d’integrar la IA en les iniciatives culturals. La ministra ha detallat que l’ús adequat d’aquestes eines pot afavorir la recopilació, la classificació, la protecció i la difusió del patrimoni cultural i lingüístic.

En aquesta línia, ha recordat que el Govern ja treballa per incorporar la IA de forma ètica i responsable, com ho demostra la signatura del conveni del Consell d’Europa sobre la intel·ligència artificial, el primer tractat internacional que regula l’ús d’aquesta tecnologia amb respecte als drets fonamentals i al patrimoni cultural. “La identitat cultural d’Andorra està estretament vinculada a la tradició i a la preservació de la llengua, per això el Principat està explorant vies per com integrar la IA de forma respectuosa i beneficiosa per la identitat cultural”, ha assegurat.

En aquest context, el seu ministeri impulsa diverses iniciatives que incorporen la tecnologia en la conservació del llegat cultural, com la digitalització en 3D d’edificis patrimonials mitjançant tècniques de fotogrametria i escaneig làser. Aquestes metodologies permeten una documentació precisa, en faciliten la conservació i obren noves oportunitats per a la difusió educativa i turística. A més, Bonell ha posat en valor la residència Faber Andorra, que acull artistes i investigadors que treballen en la intersecció entre cultura, llengua i tecnologia.