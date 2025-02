‘Molins fariners d’Andorra’, la mostra nostàlgica que recorda un país “que ja no hi és”

L’exposició ‘Molins fariners d’Andorra’, creada per l’autora del llibre ‘Moles i molins fariners d’Andorra’, Francina Pons, s’ha inaugurat aquest dijous al vespre a la borda de Cal Paleta d’Escaldes-Engordany. En aquest aspecte, es tracta d’una mostra de 24 obres fetes amb aquarel·les, iniciades l’any 2011 i que il·lustren pictòricament els molins del país, alguns dels quals ja han desaparegut.

“És un projecte d’arrel d’un treball de recerca que vaig fer i que va sortir un llibre publicat, però vaig voler fer il·lustracions i, a partir d’aquell moment, va sortir aquest treball de pintura” ha declarat l’artista. En aquest sentit, Pons ha volgut donar a conèixer la importància dels molins en la transformació del blat en farina, així com pel Principat, on els visitants es transportaran cap a un escenari “que ja no hi és”, fa saber l’ANA.

La mostra de les aquarel·les acull, des del 13 de febrer fins a l’1 de març, la continuïtat del treball escrit ‘Moles i molins fariners d’Andorra’, oferint un recorregut pels molins nacionals, incloent-hi els cinc que es trobaven a la parròquia (Molí del Puader, el Molí del Tendre, el Molí del Vidal, el Molí de Ca l’Aymar i la Farinera de Muntanya) i que van ser de gran utilitat fins a finals dels anys 60. “Tots tenen la seva dificultat i la seva particularitat… de fer-lo, de pensar-lo i de transmetre el que jo vull transmetre” ha expressat la creadora, que, a més, ha afegit que viu la inauguració amb emoció i ha volgut agrair-li altrament l’oportunitat al Comú escaldenc.

Val a dir que durant el tret de sortida de l’exposició, familiars, amics i veïns de la parròquia s’han desplaçat per gaudir d’aquesta mostra en el seu dia d’estrena. La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha recordat durant el seu discurs que el Comú ha adquirit recentment el Molí del Puader, també conegut com a Molí del Sumana, situat just al costat de l’arxiu històric comunal, continuant així amb la política de la corporació de preservar el patrimoni i la història de la parròquia i, per consegüent, de tot el país.

A més, la mostra anirà acompanyada d’activitats paral·leles. Per aquest motiu, s’ha programat una visita guiada amb la mateixa artista (dissabte 15 de febrer a les 19.00 hores) i una xerrada per conèixer més detingudament la transcendència i el contingut històric dels molins fariners (dijous 20 de febrer a la mateixa hora).

L’exposició ‘Molins fariners d’Andorra’ es pot visitar així fins al primer de març i de dijous a divendres de 17.00 a 20.00 hores, i els dissabtes d’11.00 a 13.00 hores i en un segon torn de 17,00 a 20.00 hores. Finalment, i aprofitant el treball fet per Francina Pons, un cop acabada l’exposició, l’administració comunal elaborarà un fullet informatiu amb els antics molins de la parròquia per tal que tots els residents els puguin conèixer.