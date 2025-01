Més de 2.700 plats d’escudella servits a la parròquia escaldenca

Escaldes-Engordany ha celebrat aquest divendres l’escudellada de Sant Antoni amb l’objectiu de superar les xifres de l’any passat, quan es van repartir 2.500 racions i enguany les expectatives eren arribar cap a les 2.600. Així, des de les 07.00 hores que els escudellaires han estat preparant l’àpat. En total, ho han estat cuinant una trentena de persones, organitzats per la colla d’Amics del Pont dels Escalls juntament amb la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany i part del personal del Comú. Qui no s’ha volgut perdre la tradició ha estat el cap de Govern, Xavier Espot, que ha fet acte de presència i ha valorat positivament que es mantinguin les tradicions.

“Tenim les expectatives altes”, ha declarat el conseller de Cultura i Promoció Econòmica del Comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa. “L’any passat vam repartir 2.500 racions i enguany espero que siguin les mateixes, potser una mica més”, ha afegit. Aquest 2025 s’ha pogut solucionar una de les problemàtiques que hi va haver l’any passat. Per un preu de 10 euros es podia adquirir el plat commemoratiu, ja que en la darrera edició no n’hi va haver i això va suposar algun “problema tècnic”, ha dit.

El conseller comunal ha explicat altrament que s’ha donat un cop de mà als Amics del Pont dels Escalls, després que el 2024 hi hagués certa problemàtica amb la possible desaparició. Des de la corporació se’ls ha donat un cop de mà perquè actualment l’associacionisme “és molt difícil per la gent jove i tots tenim el dia a dia molt ajustat, ens van demanar una mica d’ajuda i el Comú sempre estarà recolzant-los en aquest tipus de tradicions i celebracions”, ha esmentat el conseller. Espot ha assistit a l’esdeveniment i ha valorat que es mantingui viva la tradició. “És un acte de retrobament després de les festes que apel·la al nostre passat, hi ha valors que hem de continuar mantenint com a societat i parròquia que som”, ha relatat el mandatari.

Espot, amb la seva defensa europea

El cap de Govern ha explicat que no renuncien a la vinyeta pels excursionistes, però que ara mateix no està en l’ordre del dia de l’Executiu, sinó que “és més a mitjà o llarg termini”. El dirigent general també ha esmentat que ara mateix no té sentit estar en un procés de negociació per derogar el reglament de l’entry/exit system i que, per un altre costat, “posem límits, aquest no és l’objectiu”. Espot ha explicat així que encara s’està negociant sobre aquest sistema i que actualment “les perspectives són bones”.

En aquest sentit, ha detallat que s’hauran d’introduir alguns canvis formals, però “els ciutadans no ho notaran particularment”. Aquests canvis serien de protocols entre Espanya i França, però més enllà d’això, el cap de l’Executiu ha narrat que no repercutirà en la vida quotidiana dels andorrans. De moment, no hi ha una data fixa per la posada en marxa de l’entry/exit system.

D’altra banda, el cap de Govern ha tornat a defensar l’Acord d’associació amb la Unió Europea. “Els països europeus caminen cap a on caminen, que és que cada cop es blinden i es protegeixen més entre ells. Per tant, els que estiguin fora del club ho tindran més difícil i els que estiguin dins del club ho tindran més fàcil“, ha afirmat. Així, ha afegit que això és el que intenta transmetre quan parla sobre el text. “Òbviament que l’Acord d’associació no és perfecte, òbviament que suposa determinades renúncies, però també hem de posar sobre la balança quins potencials futurs inconvenients ens evitarem amb el mateix”, ha sentenciat el polític, informa l’ANA.