L’encesa de llums simultània dona el tret de sortida al Nadal a Encamp i el Pas de la Casa

La parròquia d’Encamp ha donat aquest dilluns la benvinguda oficial al Nadal amb la tradicional encesa de llums, tant a Encamp com al Pas de la Casa. A la plaça dels Arínsols, a Encamp, i a la plaça de l’Església, al Pas de la Casa, centenars de persones han gaudit de la decoració nadalenca i de l’ambient festiu que marca l’inici d’unes setmanes carregades d’activitats. A més, tots els assistents han pogut degustar coca i xocolata calenta, mantenint viva aquesta tradició tan esperada.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat la importància d’aquesta arrencada simultània a les dues viles de la parròquia: “Hem volgut engegar les activitats nadalenques de manera conjunta a Encamp i al Pas de la Casa, oferint una programació plena de propostes per a tota la família. Comencem ja aquest cap de setmana amb la Fira de Santa Llúcia.”

L’encesa de llums ha estat amenitzada pel Cor de Rock d’Andorra, amb actuacions de les formacions d’adults, infantils i juvenils, que han aportat música i energia amb un repertori que ha combinat clàssics del rock i nadales tradicionals.

Una agenda nadalenca plena de moments màgics

El Nadal a Encamp arriba amb una programació extensa que comença amb la Fira de Santa Llúcia, del 6 al 8 de desembre, a la plaça de Sant Miquel. Aquesta fira, un clàssic del calendari nadalenc, oferirà parades d’artesania i productes locals, acompanyades d’actuacions musicals en directe, com els concerts de Vibrand en clau de soul, Manuel Fernández i Roser Puigbò. També hi haurà espectacles de màgia a càrrec del mag Marc Ferrer, pensats per captivar grans i petits.

Abans, les biblioteques comunals ja escalfaran motors amb activitats infantils. El 3 de desembre, la Biblioteca d’Encamp acollirà el taller ‘Estimat Pare Noel…’ a les 17.30 hores, mentre que el 5 de desembre serà el torn del contacontes ‘En Bum i el llibre màgic de les fades’ a la Biblioteca del Pas de la Casa, també a les 17.30 hores.

El 24 de desembre, els més petits podran entregar les seves cartes al Pare Noel a Casa Cristo, entre les 10.00 i les 13.30 hores, amb reserva prèvia. Posteriorment, el mateix dia, el Pare Noel arribarà a Encamp a les 18.00 hores i al Pas de la Casa a les 18.30 hores, en una jornada plena d’il·lusió.

Recta final amb el Saló de la Infància i l’arribada dels Reis

Ja en la recta final del 2024 i principi del 2025, el Saló de la Infància i la Joventut prendrà el protagonisme. Aquest espai lúdic i educatiu obrirà del 27 al 30 de desembre a Encamp, i del 2 al 4 de gener al Pas de la Casa, amb activitats per a totes les edats.

El cicle festiu culminarà amb l’esperada arribada dels Reis d’Orient el 5 de gener, amb cavalcades simultànies a Encamp (18.00 hores) i al Pas de la Casa (18.30 hores). Aquest moment màgic posarà el punt final a un Nadal ple de llums, tradició i activitats per a tothom.