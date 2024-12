La jove violoncel·lista Paula González emociona Sant Serni de Nagol

L’emblemàtica església romànica de Sant Serni de Nagol ha estat l’escenari aquest dissabte al matí de l’últim concert del cicle de tardor ‘En clau femenina’, el qual ha organitzat la Fundació ONCA. Un recital que ha estat protagonitzat per la violoncel·lista Paula González de Alaiza; una jove música de 18 anys que actualment cursa estudis superiors a Sant Sebastià. “Aquest concert significa moltíssim per a mi, i, a més, fer-lo en aquesta església, que està tan a prop meu i de la qual formo part com a membre de la parròquia, és molt especial”, ha comentat González de Alaiza instants abans del concert. “Em fa molta il·lusió poder tocar en aquest lloc tan emblemàtic i proper. Participar en aquest cicle em permet combinar la meva passió per la música amb un espai que té un gran significat personal”, ha afegit.

El concert, el qual s’ha iniciat amb la tercera suite de Bach, ha comptat amb peces variades com diversos arranjaments d’obres de Tchaikovsky o la suite de Cassadó. “M’he preparat aquest concert assajant cada dia, bàsicament, perquè fer un ‘solo’ requereix molta feina, ja que estàs tu sol davant del públic durant bastant de temps. També m’ha ajudat el fet de conèixer les obres prèviament, després començar-les a assajar, repassar-les i, finalment, tenir-les interioritzades per a poder gaudir al màxim el dia del concert”, ha comentat González de Alaiza qui, de fet, es va introduir a la música influenciada per la seva mare pianista i va començar a tocar el violoncel als 6 anys. Més tard, va estudiar al conservatori d’Andorra i, posteriorment, va fer el batxillerat musical a Barcelona. “Jo principalment el que espero d’aquest concert és que el públic s’ho passi bé en un dia com avui que ha sortit una mica el sol. Que puguin gaudir del lloc i també de la visita guiada, ja que aquest espai sovint no es pot visitar”, ha completat la solista.

Tal com ha recordat la consellera de cultura de Sant Julià de Lòria a l’inici del concert, Teresa Areny, aquest recital tanca un cicle de concerts en el qual han participat un total de set músics del país. “Allò que nosaltres volem és promoure precisament els nostres artistes que s’estan professionalitzant, com és el cas de la Paula”, ha comentat Areny, mentre subratllava que la majoria d’aquests músics van començar a formar-se a l’Institut de Música d’Andorra la Vella. “Estan fent una feina molt important”, ha destacat, informa l’ANA.