Esdeveniments cultural a Andorra la Vella

Tres propostes al Teatre Comunal per encetar la temporada de primavera de teatre infantil de la capital

Els espectacles inclouen titelles, pallassos i música i es faran els mesos de març, abril i maig en horari de tarda

La temporada de primavera de teatre infantil torna a finals d’aquest mes de març amb tres espectacles que combinen diversos gèneres.

La primera proposta serà el 28 de març amb ‘L’Adelina i en Hop’, un espectacle de titelles protagonitzat per una titellaire i el seu gos ajudant, que viuen una història divertida fins que apareix un llop.

El 26 d’abril arribarà l’espectacle de pallassos ‘Senzillament… la història més bonica del món’, a càrrec de Marcel Gros, on el protagonista explora la imaginació.

Finalment, el 30 de maig serà el torn d”Ad Libitum’, un espectacle musical i teatral que reflexiona sobre el significat de la música amb interpretacions sorprenents.

Els tres espectacles es faran en horari de tarda al Teatre Comunal. El preu de les entrades és de quatre euros per als adults i gratuït per als infants, excepte per ‘Ad Libitum’, que tindrà un cost de 10 euros per als adults. Els tiquets es poden adquirir a través de www.andorralavella.ad/entrades.