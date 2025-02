La rua de Carnaval d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella aplegarà a més de 550 integrants

La rua de Carnaval d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella comptarà amb més de 550 participants, distribuïts així en 10 comparses de les dues parròquies. De manera que la desfilada de disfresses tindrà lloc aquest dissabte, 1 de març, arrencant a les 18.00 hores al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany i anirà en direcció als carrers de la Constitució i avingudes Carlemany i Meritxell per culminar a la plaça Bartumeu Rebés.

En acabar, es farà una botifarrada per a tots els participants i se celebrarà el final de festa a l’auditori del Centre de Congressos amb l’actuació de les comparses que participen en el concurs de coreografies. Abans de finalitzar la festa, però, es donaran a conèixer els guanyadors dels concursos de comparses i coreografies. Cal recordar en aquest sentit que el concurs manté les dues categories de premis: d’una banda, la de comparses, amb 800 euros (primer), 650 (segon), 450 (tercer) i 300 euros per a la comparsa més familiar; per l’altra, la del concurs de coreografies, amb premis de 500 euros (primer), 400 (segon) i 300 (tercer).

A conseqüència del pas de la rua, també es preveuen desviaments i talls de circulació entre les 18.00 i les 20.30 hores aproximadament al carrer Viladomat i al carrer de la Constitució, així com a l’avinguda Carlemany, avinguda Meritxell, entre La Rotonda fins a la plaça Príncep Benlloch i als carrers adjacents als mateixos.

Programa conjunt amb la parròquia veïna

Els actes populars programats per Carnaval, juntament amb la parròquia d’Escaldes-Engordany, s’iniciaran avui a les 19.00 hores amb la penjada del Carnestoltes a l’avinguda Meritxell número 97 i l’actuació ‘Passarel·la extravagant’, del grup d’animació Xtravaganxa. Val a dir que el ninot ha estat dissenyat pels infants del Casal d’Infants El Llamp.

El programa d’activitats, altrament, inclou una calçotada popular al carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany el diumenge 2 de març. En aquest cas, el preu del tiquet té un cost de 7,50 euros i es posaran a la venda el mateix dia. Cal esmentar que l’organització va a càrrec de la unió Pro-Turisme escaldenca.

De cara al pròxim dilluns, 3 de març, s’ha organitzat l’espectacle infantil ‘Amb ganes de gresca’ a les 17.00 hores a càrrec de la companyia Rikus i a la sala Prat del Roure d’Escaldes- Engordany. D’altra banda, el judici i la crema del Carnestoltes a la plaça Coprínceps d’Escaldes- Engordany tindrà lloc un dia més tard a les 19.30 hores, i gaudirà amb les actuacions de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.