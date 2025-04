Música als carrers

Les caramelles a Ordino no tornen a fallar, tot i estar en dubte el futur de la coral Casamanya

El nul interès del jovent en formar part del grup musical ressalta com un dels grans inconvenients per poder assignar un relleu generacional

Tot i el fred, la coral Casamanya ha mantingut la tradicional cantada de caramelles a Ordino. Per aquest motiu, la formació musical ha entonat quatre temes a la plaça major acompanyats per un piano. Entre les cançons populars s’ha cantat el ‘Vals de caramelles’, ‘Primavera ordinenca, el ‘Vals d’Arcalís’ i finalment s’ha entonat l’himne andorrà. Val a dir que els visitants s’han aplegat al voltant de la plaça per gaudir d’aquesta bona estona de manifestació cultural, que marca l’arribada de la Pasqua i celebra la bona nova de la resurrecció de Jesús, tot i que també té caràcter profà perquè també simbolitza l’arribada de la primavera.

La tradició continua ben viva a la parròquia, però preocupa el futur perquè no hi ha relleu generacional a la coral. “Passa a totes les corals, en porto tres i totes tenen el mateix patró, no ve gent jove. Vas parlant també amb corals de Catalunya i d’Espanya i es troben amb el mateix, pràcticament ja les corals són de gent jubilada“, ha argumentat el director de la coral Casamanya, Josep Puig. Un dels motius pel qual el jovent no participa en aquest tipus de formacions musicals és perquè els joves els hi “agrada cantar, ballar i moure’s amb un tipus de música més moderna”, ha defensat. En aquest sentit, el responsable de la coral ha detallat que cada vegada en el premi Canals de Barcelona estan rebent menys participacions de pianistes espanyols.

Actualment, la coral Casamanya està formada per 12 persones, de les quals no n’hi ha cap que sigui jove. A més, el conjunt de veu es dedica a cantar caramelles tradicionals i clàssiques. Cal afegir que un cop ha finalitzat l’actuació el públic ha tingut l’oportunitat de fer donacions, les quals serviran per fer un dinar de germanor, trasllada l’ANA.