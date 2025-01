La 6a edició de L’ANDART, sota el lema ‘Pausar per continuar’, recuperarà l’Hotel Pol com a espai expositiu

Diversos espais de l’interior del mític Hotel Pol de Sant Julià de Lòria, fundat el 1931, es recuperaran com a espai expositiu de cara a la sisena edició del festival L’ANDART. Així ho han anunciat aquest dijous la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, i el comissari de L’Andart 25, Pere Moles. De fet, aquest últim ha avançat que el lema del festival del 2025, que se celebrarà del 19 de novembre al 14 de novembre, serà ‘Pausar per continuar’. Una proposta que convidarà els visitants, a través de les obres artístiques, a fer una aturada crítica i reflexionar sobre el futur amb serenitat i consciència. “Enguany el tema d’actualitat és que som al 2025, un any especial: un quart de segle del nou mil·lenni. Ha passat volant per a tothom. Sembla mentida que ja hagin passat 25 anys des del 2000”, ha destacat Moles. “Aquesta edició ens transmet la sensació que tot avança massa ràpid, com si anéssim sempre a tota velocitat. El lema que plantegem és una pausa, però no per aturar-nos, sinó per continuar amb una reflexió profunda sobre el que estem fent”, ha afegit.

Aquesta edició, tal com ha detallat Moles, es centrarà en tres grans eixos, íntegrament de la parròquia laurediana. En primer lloc, a la plaça del Solà s’hi ubicarà el punt d’informació de la Biennal amb un espai d’arquitectura efímera, que es realitzarà amb la col·laboració del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, i pretén ser un punt de trobada dinàmic per introduir-se al festival. En segon lloc, l’Hotel Pol, com ja s’ha esmentat, transformarà les estances de la planta baixa, la primera, la segona, la tercera i el soterrani en galeries per a l’exhibició d’obres d’art contemporani. Finalment, el tercer eix consistirà en una ruta panoràmica de 35 quilòmetres amb 6-8 instal·lacions artístiques que passarà per indrets emblemàtics com el Coll de Jou, Fontaneda, Canòlich, Bixessarri i Aixovall, que oferirà una experiència immersiva que connectarà el visitant amb el patrimoni natural i cultural lauredià.

L’interior de l’Hotel Pol. | ANA / M.R.

“La biennal és un esdeveniment amb valor propi que, des dels seus inicis, ha promogut el diàleg entre artistes andorrans, creadors de renom internacional, el públic i l’entorn, i és una proposta col·lectiva de país, nascuda de la iniciativa privada però que compta amb el suport tant d’institucions públiques com del teixit empresarial. Així, edició rere edició, la Biennal ha anat evolucionant fins a consolidar-se com un referent de l’art al Pirineu: un art conscient, reflexiu i connectat al territori, on es crea i s’exhibeix”, ha remarcat Bonell. “Per a un certamen d’aquestes característiques, disposem d’un paisatge natural privilegiat, d’un patrimoni arquitectònic que ens connecta amb la nostra història i amb els valors del present, i també d’una sensibilitat especial cap a l’art, com ho demostren tant les escultures ubicades en espais públics com el públic fidel a totes les exposicions”, ha completat la titular de la cartera de Cultura.

Per acabar, Cairat ha destacat que l’Hotel Pol és un edifici emblemàtic per la seva importància en la història del turisme de la parròquia. “Inicialment, va ser una infraestructura pionera en el sector turístic del país. Amb el temps, i en diferents contextos històrics, l’hotel va assumir múltiples usos, destacant especialment el seu paper durant la guerra com a lloc d’evasió, amb històries d’espies i refugiats similars a les de l’Hotel Palanques”, ha explicat. També ha recordat que, durant les dècades dels anys 60 i 70, l’hotel va esdevenir testimoni del creixement econòmic del país i un punt de trobada clau per a la vida social i política laurediana. Finalment, el mandatari comunal ha confirmat que, tal com preveu la corporació, l’edifici es transformarà en una residència universitària, informa l’ANA.