La 66a Temporada de Teatre de la capital acollirà tres produccions per a la reflexió

‘Rose’, ‘Un menú tancat’ i ‘Nua’ són els tres muntatges que conformen la nova Temporada de Teatre a Andorra la Vella, el qual tindrà lloc entre març i maig i que inclou el Festival Internacional de Pallasses. Així ho han anunciat avui la cònsol menor, Olalla Losada, i el Cap d’àrea de Cultura de la capital, Jan Cartes, durant la presentació de la programació que enguany arriba a la 66a edició.

“Esperem que Sant Julià de Lòria pugui tornar a fer tàndem amb nosaltres per a la temporada vinent després de la reforma del Centre Cultural i de Congressos lauredià”, ha exposat per la seva part Losada. Entrant al detall, la cònsol ha indicat que el cartell d’Andorra la Vella aposta per tres muntatges que busquen generar consciència social i reflexió.

De manera que el dijous 6 de març, a les 20.30 hores, es representarà al Teatre Comunal ‘Rose’, un monòleg protagonitzat per Carme Sansa que tracta temes com la memòria històrica i la identitat. Aquesta obra, estrenada per primera vegada el 1999, pren una nova dimensió en relació amb el conflicte actual a Gaza. “Es tracta d’un monòleg amb una trajectòria d’èxit per públics de tot el món”, ha destacat la cònsol menor.

La presentació d’aquest matí dels tres muntatges que conformen la 66a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella, a càrrec d’Olalla Losada i Jan Cartes.

El segon muntatge és ‘Nua’, una producció andorrana que es representarà el divendres 21 de març en una doble sessió (20.00 i 21.30 hores). Es tracta així d’un espectacle immersiu d’Elena Santiago sota la direcció d’Irina Robles, que aposta per una posada en escena “propera i intensa”. Jan Cartes ha explicat sobre el mateix que “no deixarà indiferent a ningú”, ja que el monòleg interpel·la de manera directa amb el públic, generant d’aquesta forma “una complicitat entre l’actriu i els espectadors”.

Altrament, amb l’objectiu de promoure la cultura teatral i la consciència crítica entre els joves, la cònsol ha apuntat que es durà a terme un passi privat als usuaris del Rusc i als alumnes de l’Escola de Teatre i Dansa del Comú el dijous, 20 de març, la qual també comptarà amb un col·loqui posterior amb l’actriu.

La tercera proposta tindrà lloc el dijous 3 d’abril (20.30 hores), també al mateix teatre, amb la representació d’Un Menú Tancat’, la qual tracta una producció catalana que, a través de l’humor i la tensió, convida el públic a reflexionar sobre les dinàmiques socials i personals. “Es tracta d’una producció catalana que segurament ens farà reflexionar a més d’un i d’una mitjançant l’humor, la tensió i la reflexió”, ha comentat.

Per tancar la presentació, Losada ha insistit que el cartell d’aquest nou cicle “compta amb dues obres de cultiu català i amb un gran renom, així com amb una producció nacional de teatre immersiu”. Les entrades estan a un preu d’entre 15 i 20 euros i ja es troben a la venda per poder-se adquirir al lloc web habitual (andorralavella.ad/entrades) o bé al Centre Cultural La Llacuna i a l’Oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda.