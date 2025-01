Escaldes-Engordany presenta ‘Dique’, la dansa que dona veu a les dones invisibles de la història

La Sala del Prat del Roure serà l’escenari, el pròxim 21 de març a les 21.00 hores, de l’espectacle de dansa contemporània ‘Dique’, de la companyia Nova Galega de Danza. Aquesta proposta escènica, carregada d’història i emoció, s’emmarca dins els actes de commemoració del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març.

Dirigit per Jaime Pablo Díaz, l’espectacle combina tradició i contemporaneïtat per retre homenatge a les dones treballadores del passat i reflexionar sobre les desigualtats encara presents en el món laboral. Segons el conseller de Cultura i Promoció Econòmica d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, “tota aquesta història s’explica d’una manera més plàstica a través de conceptes nous, amb una nova manera de pensar que s’adequa als nous temps”.

‘Dique’ pren com a punt de partida la història desconeguda de les dones estibadores de Ferrol, que entre 1874 i 1879 van dur a terme la monumental obra de construcció del Dique de Campana. Més de 200 dones van excavar, a mà i amb cistells al cap, un total de 245.000 metres cúbics de terra i pedra. Tot i la seva importància, aquest episodi ha quedat relegat a l’oblit.

El director de la companyia, Jaime Pablo Díaz, ha explicat que va descobrir aquesta història llegint un llibre sobre dones treballadores. “Vaig quedar impactat pel fet que, mentre es coneix molt sobre l’arsenal i el dic de Campana, gairebé no es parla de les dones que hi van treballar. Aquesta manca de reconeixement em va portar a investigar més i a parlar amb historiadores per entendre què va passar realment”.

Díaz també ha subratllat la importància de donar veu a aquesta història des d’una perspectiva femenina. “Vaig tenir la necessitat d’explicar-la i més en la situació que ens trobem avui dia”, afirma. Per aquest motiu, l’espectacle compta amb un equip artístic íntegrament femení, des de la direcció escènica de Marta Pazos fins a les ballarines, passant per la música i el vestuari.

L’espectacle és una fusió innovadora de la dansa tradicional gallega i el llenguatge coreogràfic contemporani. Aquesta combinació permet establir un diàleg entre passat i present, creant una obra universal que transmet, a través del moviment, la força i la resiliència de les dones treballadores. A més, ofereix un espai per reflexionar sobre el paper fonamental de la dona en la construcció de la història.

L’espectacle s’estrenarà en el marc del mes de març, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona. Les entrades, ja disponibles al web del Comú d’Escaldes-Engordany (www.e-e.ad), tenen un preu de 10 euros, amb entrada gratuïta per als menors de 10 anys.