Sant Jordi 2025

Encamp organitza una taula rodona amb signatura de llibres d’autors nacionals per avançar novetats

L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim dissabte 12 d'abril a la biblioteca comunal i introduirà sis treballs individuals de temàtiques molt distintes

La biblioteca comunal d’Encamp acollirà, el pròxim dissabte 12 d’abril, una taula rodona presidida per diferents autors i editors d’Andorra que presentaran sis novetats literàries del país. Alhora, també hi haurà la signatura de llibres per part dels autors mentre els assistents gaudeixen d’un refrigeri. L’acte literari, que ha estat organitzat conjuntament pel servei de biblioteques d’Encamp i l’associació d’Editors, està obert a tothom i començarà a partir de les 11.00 hores.

De forma que entre els participants de la taula hi haurà els autors Frank Garcia, d’Anem Editors; Marc Cortès, per part de Medusa; Joan Peruga, d’Editorial Andorra i Jordi Casamajor, de Marinada Edicions. Altrament, exposaran diverses novetats els editors Fabiola Masegosa i Jan Arimany, que presenten les obres de Xavier Fernández i de James Baldwin, respectivament.

De cara a les novetats literàries que es presentaran durant la taula rodona, hi haurà diversitat tant pel que fa a la temàtica com a l’estil. Així, el conegut autor Joan Peruga parlarà d’una història de caràcter personal que porta per títol ‘Sentinella’. És una història d’amor lligada a l’adversitat, al sentit de l’humor i a la profunda lleialtat cap a la persona estimada. Un altre punt de vista de les experiències narrades per una de les protagonistes, la seva dona Pilar Burgués, qui també va partir d’aquesta vivència personal per donar vida al seu propi llibre ‘Flaixos de llum blanca’ fa ara 10 anys.

D’altra banda, Frank Garcia presentarà ‘Làser’, un thriller trepidant que pretén enganxar el lector des de les primeres pàgines. La trama explica que la Chloé i el Paul viuen una vida tranquil·la a París com a metges, però després d’un viatge a Nova York, tot es torçarà arran d’uns robatoris. A més, sembla que la màfia russa té algun vincle amb els protagonistes. Assassinat, intriga i investigació estan molt presents en aquesta història de ficció.

Per la seva part, Jordi Casamajor aportarà el caràcter històric i de recerca a la trobada amb ‘Consideracions sobre l’art rupestre’, un llibre que ell mateix defineix com a quadern de bitàcola. Aquest treball li permet compartir les anotacions sobre descobertes i peripècies relacionades amb el nostre entorn natural, les muntanyes. La seva escriptura s’endinsa així en el món dels gravats, les pintures, símbols, mites i llegendes de l’art rupestre; una passió compartida a través de la literatura i que dona continuïtat a una temàtica que ja havia abordat anteriorment. Els capítols de les ‘Consideracions de Casamajor’ es completen amb un pròleg de l’arqueòloga Sara Ubach.

Al seu torn, Marc Cortès presentarà un llibre d’històries creuades i vides marcades per decisions personals que porten els personatges al límit. Desamors, erotisme, addiccions, crisis existencials, lluites internes, incertesa i soledat són alguns dels ingredients que el lector trobarà en l’obra ‘Colls d’ampolla’, que compta amb l’aval de Quim Monzó. Segons confessa l’autor, escriure li ha representat “un exercici terapèutic”, així com el fa lluir al capdavant del text, tot i estar “més acostumat a treballar al darrere”, com a corrector experimentat.

Pel que fa als editors, Fabiola Masegosa parlarà d”Un any més de la nostra vida’, l’obra pòstuma de l’estimat Xavi Fernández, conegut com ‘el Sinquede’ i traspassat fa uns mesos. Un drama històric que repassa fets importants que van succeir el 1943 en el context de la Segona Guerra Mundial i els passadors. S’inspira així en la cadena del Palanques i segueix les aventures d’un veterà de la Guerra Civil espanyola que sobreviu gràcies al contraban i que es converteix en passador.

L’autora hi va treballar en aquesta obra fins als últims dies de la seva vida i malauradament no la podrà veure exposada entre les novetats de Sant Jordi; per contra, sí que suposa un gran homenatge a la seva figura. Aquesta obra va ser estrenada als escenaris l’any 2013 i ara veu la llum en forma de llibre.

Finalment, Jan Arimany presentarà ‘Pregoneu-ho als quatre vents’, la primera novel·la i una de les més admirades de James Baldwin, l’escriptor imprescindible de la literatura afroamericana. El llibre, publicat l’any 1953, recull un dels fronts que més mal li feia a l’autor: la figura del seu pare. Amb el fervor d’una pregària desesperada i l’afilada intensitat psicològica d’una confessió a les fosques, la història d’en John s’inflama de culpa, passió, ràbia, secrets i violència per abraçar la pugna espiritual, sexual i moral dels seus personatges oprimits per les cadenes del racisme, la pobresa, la religió, el masclisme i la família. De forma que després de la publicació de ‘L’habitació d’en Giovanni’, ara ens arriba novament Baldwin gràcies a la traducció de Yannick Garcia.